Gaddar'ın Aydan'ı bakın aslen nereliymiş! İşte Sümeyye Aydoğan'ın memleketi.. Ünlü oyuncu Sümeyye Aydoğan'ın memleketini duyanlar şaşkınlıklarını gizleyemedi. İşte başarılı oyuncunun memleketi..

ensonhaber.com

Gaddar dizisinde "Aydan" karakterini canlandıran oyuncu Sümeyye Aydoğan'ın hayatı merak ediliyor.

Sosyal medyada sık sık gündem olan Sümeyye Aydoğan oyunculuğuyla dikkat çekiyor.

24 yaşındaki ünlü oyuncu Gaddar dizisinde gösterdiği performans ile büyük bir beğeni topladı.

Sümeyye Aydoğan, 2020 yılında Aile Hükümeti filmiyle ilk film deneyimini, 2021 yılında Kahraman Babam dizisinde ilk dizi deneyimini sergiledi.

Sümeyye Aydoğan oyunculuk kariyerinde Kahraman Babam, Sadakatsiz, Duy Beni, Taçsız Prenses, Dönence ve Gaddar dizilerinde rol aldı.

Ünlü oyuncunun en çok merak edilenleri arasında ise nereli olduğu yer alıyor. İşte Sümeyye Aydoğan'ın memleketi...

Sümeyye Aydoğan, 2 Nisan 1999 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi.

Sümeyye Aydoğan'ın, Aydınlı ve Edirneli olan ailesi aslen Arnavut kökenlidir.