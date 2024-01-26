Gaddar'ın Aydan'ı Sümeyye Aydoğan belini açıkta bırakınca..."Lal olduk" Güzel oyuncu Sümeyya Aydoğan'ın son paylaşımını gören takipçileri, beğenmeden geçemedi.

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Geçen Yaz, Sadakatsiz, Duy Beni, Akif gibi çeşitli film ve dizilerde rol alan Sümeyye Aydoğan, yeni bir projeyle ekranlarda.

Çağatay Ulusoy ile başrolü paylaşan Sümeyye Aydoğan, Gaddar dizisinde rol alıyor.

Aydan karakterini canlandıran oyuncu, görenleri ekrana kilitliyor.

1997 doğumlu Sümeyye Aydoğan, kariyerinin yanı sıra güzelliğiyle de dikkat çekiyor.

Fiziği beğenildi

1 milyon takipçili Instagram hesabını aktif kullanan oyuncu, cesur pozlarıyla övgü topluyor.

Son olarak setten paylaşım yapan Sümeyye Aydoğan, dekoltesiyle beğeni aldı.

Göbeğini açıkta bırakan güzel oyuncu, kusursuz fiziğini gösterdi.

İşte o kareler...