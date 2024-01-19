Gaddar'ın Dağhan'ı Çağatay Ulusoy bakın aslen nereliymiş! İşte Çağatay Ulusoy'un memleketi.. Ünlü oyuncu Çağatay Ulusoy'un memleketini duyanlar şaşkınlıklarını gizleyemiyor. İşte Çağatay Ulusoy'un memleketi...

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FOX TV ekranlarında başlayacak olan Gaddar dizisinde Dağhan karakterini canlandıran oyuncu Çağatay Ulusoy'un hayatı merak ediliyor.

33 yaşında olan oyuncu yer aldığı projelerde gösterdiği performans ile büyük beğeni topluyor.

Üniversite eğitimini İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Sulama Sistemleri bölümünde tamamlayan Çağatay Ulusoy Ayla Algan'dan oyunculuk dersleri almıştır.

Çağatay Ulusoy oyunculuk kariyerine ilk kez 2011-2012 yılında yayınlanan Adını Feriha Koydum isimli dizide canlandırdığı Emir karakteri ile başlamıştır.

Başarılı oyuncu daha sonra sırasıyla Adını Feriha Koydum: Emir'in Yolu, Medcezir, İçerde ve Menajerimi Ara dizilerinde rol alarak ekranlara çıkmıştır.

Çağatay Ulusoy bir çok dizi, film ve reklamda rol alarak hafızalarda yer edindi. 33 yaşındaki oyuncu oynadığı roller ile büyük beğeni topluyor.

Çağatay Ulusoy 23 Eylül 1990 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Çağatay Ulusoy anne tarafından Boşnak, baba tarafından Bulgaristan göçmeni kökenli bir ailede doğmuştur.