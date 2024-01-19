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Gaddar'ın Kerem Müdür'ü bakın kiminle evliymiş! Bir de ikizleri var

Gaddar'ın Kerem Müdür'ü bakın kiminle evliymiş! Bir de ikizleri var Gaddar dizisiyle seyircinin dikkatini çeken ünlü oyuncu Onur Saylak'ın bir zamanlar evli olduğu ve iki çocuk yaptığı eşi, kendisinden de ünlü çıktı.