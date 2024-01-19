Gaddar'ın Kerem Müdür'ü bakın kiminle evliymiş! Bir de ikizleri var

Fox TV'nin yeni dizisi Gaddar, Ay Yapım imzası taşıyor.
Başrollerinde Çağatay Ulusoy, Sümeyye Aydoğan ve Onur Saylak’ın yer aldığı dizide Erdal Özyağcılar, Laçin Ceylan, Hakan Salınmış, Müge Bayramoğlu, Deniz Özerman, Neslihan Yeldan gibi isimler yer alıyor.
Dizinin senaryosunu Hürer Ebeoğlu kaleme alırken yönetmen koltuğunda ise Sinan Öztürk oturuyor.
Gaddar dizisinde dikkat çeken Kerem Müdür karakterini ünlü oyuncu Onur Saylak canlandırıyor.
Onur Saylak hakkında araştırma yapan izleyiciler, özel hayatını merak ediyor.
Saylak'ın daha önce evli olduğu ve ikiz kızlarının bulunduğu eşini duyanlar ise şoke oluyor.
Bakın kiminle evliymiş...
Onur Saylak-Tuba Büyüküstün evliliği
28 Temmuz 2011 tarihinde Paris, Fransa'da oyuncu Tuba Büyüküstün ile evlendi.
2012 yılında "Maya" ve "Toprak" adını verdikleri ikiz kızları oldu. Çift, 5 Haziran 2017 tarihinde boşandı.