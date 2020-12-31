Gain nedir? Gain TV içerikleri nelerdir? Gain TV ücretli mi?

Dijital içerik platformları gelişmeye tüm hızıyla devam ediyor. Exxen'den sonra Gain adında yeni bir yerli dijital platform daha yayın hayatına başlıyor. Peki Gain Tv nedir, içerikleri nelerdir?

Ahmet Mümtaz Taylan, Engin Günaydın, Bartu Küçükçağlayan ve Melikşah Altuntaş gibi isimlerin yer aldığı yayın platformu Gain, yerli dijital içerik platformu listesinde yerini almış bulunuyor.

Yalnızca Gain TV mobil uygulaması üzerinden hizmet verecek olan dijital platform, birçok orijinal film, dizi ve belgesel yapımlarına ev sahipliği yapıyor.

GAİN NEDİR, NE ANLAMA GELİYOR?

Gain; dizi, belgesel, haber, müzik, yerli ve yabancı filmlerden eğlence programları gibi çeşitli içeriklerin yer aldığı yayın platformudur.

Kelimenin Türkçe karşılığı ise kazançtır.

GAİN TV SAHİBİ KİM?

Son günlerin dikkat çeken dijital yayın platformu Gain'in kurucusu ise Gözde Akpınar'dır. Platformda yer alan yapımların tanıtımları da izleyici karşısına çıkmaya başladı.

GAİN NE ZAMAN YAYINA BAŞLIYOR?

Yeni nesil içerik platformu, yapay zeka tabanlı algoritması ve güncel içerik çeşitleri ile seyircinin beğenisini toplamayı hedefliyor.

Gain, 30 Aralık günü ise yayın hayatına başladı. Şu an sadece iOS ve Android için uygulama geliştirilmiş durumda.

GAİN ÜCRETLİ Mİ?

Gain üyelik ücreti ne kadar sorusu çok sık soruluyor. Gain üyelik işlemleri için öncelikle mobil cihazınıza Gain Medya uygulamasını indirmeniz gerekiyor. Daha sonra Gain ücretsiz üyelik işlemini sizden istenilen e-mail, isim, şifre gibi bilgileri doldurduktan sonra ücretsiz üye olabilirsiniz. Gain üyelik ücretsizdir

GAİN TV İÇERİKLERİ

Mücbir Sebepler Yılbaşı Özel (31 Aralık)

Oyunlar Holding (Ocak)

Ahmet Mümtaz Taylan’la İstanbul Hesabı (Ocak)

Vedat Milor ile En İyisi (Ocak)

On Bin Adım (Ocak)

Terapist (Ocak)

MFÖ: Ele Güne Karşı (Ocak)

Bir Şifa Bağımlısının İtirafları (Ocak)

Sunucular: Bartu Küçük Çağlayan ve Melikşah Altuntaş

GÖZDE AKPINAR KİMDİR?

Gain Tv sahibi ve kurucusu Gözde Akpınar, 1980 yılında dünyaya gelmiştir. Filli Boya'nın kurucusu olan Celal Akpınar'ın kızıdır.

İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde İşletme ve İktisat Bölümlerini okumuş ve mezun olmuş Gözde Akpınar, 2003 yılında Betek Boya ve Kimya Sanayi şirketinde çalışmaya başladı.

2005 yılında babası Celal Akpınar vefat ettiğinde daha 25 yaşında olan Gözde Akpınar şirketin başına geçemedi.

Gözde Akpınar bir röportajında babasının "Kaç kişi çalıştırıyorsan, o kadar insan akşam çorbasını içiyorsa yüzün gülsün. Eğer o kadar insan çorba içemiyorsa sen de aç kal" dediğini ve kendisinin de babasının sözünden gideceği ifadelerinde bulunmuştu..

Gözde Akpınar şimdilerde merakla belenen Gain TV'nin de sahibi.