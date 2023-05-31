Galatasaraylı Devrim Özkan'dan şampiyonluk paylaşımı! "Şampiyon Cimbom" Futbol tutkusu ile bilinen güzel oyuncu Devrim Özkan, Galatasaray ile şampiyonluk sevinci yaşadı.

Spor Toto Süper Lig 2022-2023 sezonunun şampiyonu Galatasaray oldu.

Ankaragücü'nü 4-1 mağlup eden Sarı-Kırmızılılar, ligi birinci sırada bitirdi.

Galatasaray camiasında büyük bir sevinç yaşanırken, oyuncular da zaferi kutluyor.

Cimbomlu olduğu bilinen ve hiçbir maçı kaçırmayan güzel oyuncu Devrim Özkan da şampiyonluk paylaşımı yaptı.

"Şampiyon Cimbom"

Desteklediği takımın maçını anbean takip eden Devrim Özkan, sosyal medya hesabından destek verdi.

Galatasaray sevdalısı Özkan, şampiyonluk sevincini takipçileriyle paylaştı.