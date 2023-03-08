YENİ AŞK MI DOĞUYOR? Galatasaraylı Nicolo Zaniolo ve Burcu Özberk takipleşmeye başladı!

Galatasaray'ın ara transfer döneminde Roma'dan transfer ettiği Nicolo Zaniolo ile ünlü oyuncu Burcu Özberk instagramdan birbirlerini takibe aldı.

Sosyal medya kullanıcılarının dikkatinden kaçmayan olay uzun süre gündem olurken bu olay hakkında yüzlerce paylaşım yapıldı.

Galatasaray taraftarı olduğu bilinen ünlü oyuncu Burcu Özberk'in Zaniolo ile takipleşmesi sosyal medya kullanıcılarının ikili arasında yeni bir aşk mı doğuyor şeklinde yorumlar yapmasına neden oldu.

Galatasaraylı Nicolo Zaniolo ve Burcu Özberk takipleşmeye başladı!

Kısa sürede Galatasaraylı taraftarların sevgilisi haline gelen Nicolo Zaniolo sarı kırmızı takımla çıktığı hazırlık maçlarında gösterdiği performans ile dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor.

Galatasaraylı Nicolo Zaniolo ve Burcu Özberk takipleşmeye başladı!
Galatasaraylı Nicolo Zaniolo ve Burcu Özberk takipleşmeye başladı!