YENİ AŞK MI DOĞUYOR? Galatasaraylı Nicolo Zaniolo ve Burcu Özberk takipleşmeye başladı! Ünlü oyuncu Burcu Özberk ile Galatasaraylı futbolcu Nicolo Zaniolo instagramdan birbirlerini takibe aldı. İkilinin bu hareketi sonrası aşk dedikoduları ortaya atıldı..

Galatasaray'ın ara transfer döneminde Roma'dan transfer ettiği Nicolo Zaniolo ile ünlü oyuncu Burcu Özberk instagramdan birbirlerini takibe aldı. Sosyal medya kullanıcılarının dikkatinden kaçmayan olay uzun süre gündem olurken bu olay hakkında yüzlerce paylaşım yapıldı. Galatasaray taraftarı olduğu bilinen ünlü oyuncu Burcu Özberk'in Zaniolo ile takipleşmesi sosyal medya kullanıcılarının ikili arasında yeni bir aşk mı doğuyor şeklinde yorumlar yapmasına neden oldu. Kısa sürede Galatasaraylı taraftarların sevgilisi haline gelen Nicolo Zaniolo sarı kırmızı takımla çıktığı hazırlık maçlarında gösterdiği performans ile dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor.