Galatasaraylı Torreira ile aşk yaşıyordu! Devrim Özkan hamile mi? Sosyal medyadan cevap verdi Galatasaraylı Lucas Torreira ile aşk yaşayan Devrim Özkan hakkında çıkan hamilelik haberlerini yalanladı..

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Ünlü oyuncu Devrim Özkan özel hayatı ile sık sık magazin gündeminde yer alıyor.

Geçtiğimiz günlerde Galatasaraylı futbolcu Lucas Torreira ile olan aşkını ilan eden Devrim Özkan dikkatleri üzerine çekmişti.

Uzun zamandır birlikte oldukları iddia edilen Devrim Özkan ve Lucas Torreira sosyal medya hesaplarından birbirleri ile olan karelerini paylaşarak aşklarını duyurmuştu.

Devrim Özkan hakkında bugün çıkan iddialar sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü.

Hamile olduğu iddia edilmişti

Lucas Torreira ile aşkını ilan eden Devrim Özkan'ın hamile olduğu iddia edildi.

Devrim Özkan hakkında çıkan haberleri yalanlayarak asılsız haberler için hukuki süreç başlatıldığını açıkladı.

Devrim Özkan yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi;

"Bugün hakkımda çıkan haberler asılsız ve yalandır. Uzun süredir yapılan üzücü ve yıpratıcı haber ve sosyal medya paylaşımları hakkında hukuki süreç başlatılmış ve devam etmektedir. Sevgiler!"