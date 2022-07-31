Gamze Erçel siyah mayosuyla büyüledi! 'Şıklığından gözlerim kamaştı..'

Hande Erçel'in ablası Gamze Erçel cesur pozlarıyla sosyal medyada gündeme gelmeye devam ediyor.

Ünlü oyuncu Hande Erçel'in ablası Gamze Erçel sosyal medyada adından sıkça söz ettiriyor.Güzel isim instagramdan yaptığı paylaşımlar ile beğeni topluyor.

Gamze Erçel tatil pozlarını takipçileriyle paylaşmaya devam ediyor.Instagram'da 4.8 milyon takipçisi bulunan Erçel, mayolu pozlarıyla adeta büyüledi.

Gamze Erçel'in "Ayy bu sıcaklar nee bayılaaacaaam" notuyla paylaştığı ve binlerce beğeni alan o fotoğraflar..