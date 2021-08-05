Gamze Özçelik, Haluk Levent ile Manavgat'ta buluştu! Gamze ile birlikte..

Gamze Özçelik, Haluk Levent ile Manavgat'ta buluştu! Gamze ile birlikte..

Haluk Levent ve Gamze Özçelik, Antalya'da buluştu. Özçelik yaptığı açıklamada, "İnanın çok büyük bir durumla mücadele ediyoruz. Koordine olmak, birlik ve beraberlikle hareket etmek çok önemli" dedi.

Türkiye orman yangınları ile olan mücadelesini sürdürüyor. Devlet ve halk bir arada, yangınları söndürmek için seferberlik ilan etti.

Bölgeye giden ünlü isimlerden birisi olan Haluk Levent ise yaptığı yardımlar ile yaraların sarılmasına yardımcı oluyor.

Haluk Levent'e eşlik eden bir diğer isim ise Gamze Özçelik oldu. Kurduğu "Umuda Koşanlar Derneği" ile yardıma muhtaç insanlara el uzatan Özçelik, Manavgat'a gitti.

İkili Manvgat'ta ekiplere yardım edebilmek için kolları sıvarken, o anları Haluk Levent paylaştı.

"GAMZE ÖZÇELİK İLE BURADAYIZ"

'Umuda Koşanlar Derneği'nin kurucusu Gamze Özçelik ile görüşen Levent, o anları, "Ünlü Kalemler Köyü'ndeyiz. Belgesel bir filmden çıkma durumu söz konusu. Her taraf yanmış, her yer yanmış... Ekiplerle birlikte bu yaraları nasıl sararız, ne tür kampanyalar başlatırız diye buradayız.

Umuda Koşanlar Derneği'nden sevgili Gamze Özçelik burada. Birlikte bakıyoruz, tüm ekiplerle beraber. Şimdilik bu kadar..." sözleriyle paylaştı.

Gamze Özçelik, Haluk Levent ile Manavgat'ta buluştu! Gamze ile birlikte.. VİDEO

"ÇOK BÜYÜK BİR DURUMLA MÜCADELE EDİYORUZ"

Haluk Levent ile olan fotoğrafları paylaşan Gamze Özçelik ise şu ifadeleri kullandı;

"Yaşadığımız afetle mücadelede canla başla çalışan tüm birimlerimizden, vatandaşlarımızdan Allah razı olsun… İnanın çok büyük bir durumla mücadele ediyoruz. Koordine olmak, birlik beraberlikle hareket etmek, sağduyulu davranmak çok önemli.

Bazen gittiğim bölgelerde kontrolü kaybetmeyip, doğru kararlar verebilmek için duygularımı bastırdığımı fark ediyorum. Hatta kendim bile anlayamıyorum bazen ne kadar etkilendiğimi. Ta ki kendimle baş başa kalana dek.

Kaç kez biliyorum uçaktan inip, arabama bindiğimde ağlama krizlerine girdiğimi... Şimdi devam eden yangınsa, içimde büyümeye devam ediyor ve sanırım hiç sönmeyecek..."