Gamze Özçelik nikah masasında! "Bir kez daha evet" Maneviyata yönelen oyuncu Gamze Özçelik, son yaptığı paylaşımla "Umuda Koşanlar Derneği olarak bir kez daha evet dedik" diyerek mutlu haberi duyurdu.

Ekran kariyerini noktalayarak maneviyata yönelen oyuncu Gamze Özçelik, son paylaşımıyla merak konusu oldu.

Kurucusu olduğu "Umuda Koşanlar Derneği" ile dünyanın her yerinde yardıma muhtaç insanlara koşan Gamze Özçelik, yine bir iyiliğe imza attu.

Özçelik, son olarak sosyal medya hesabından "bir kez daha evet dedik" açıklamasıyla mutlu haberi duyurdu.

Sevenleri kavuşturdu

Gamze Özçelik paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Umuda Koşanlar ailesi olarak bugün bir kez daha evet dedik. kardeşlerime bir ömür boyu huzur ve mutluluk, birlik ve beraberlik için dua ederken sırada kimler var diye merakla bekliyorum."