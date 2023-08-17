Gamze Özçelik'in son karesi yürekleri eritti! "Helal olsun sana" Kendini maneviyata adayan Gamze Özçelik, son paylaşımı ile kalpleri eritti.

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Arka Sokaklar'ın Zeynep'i Gamze Özçelik, manevi duygularla kariyerini noktaladı.

"Umuda Koşanlar Derneği"ni kuran Özçelik, dört bir yana yardım eli uzatıyor.

İhtiyaç sahibi insanlara koşan Gamze Özçelik, yine bir iyiliğe imza attı

Özçelik, son olarak sosyal medya hesabından yayınladığı karesiyle duygulandırdı.

Kucakladı

Gamze Özçelik, Tanzanya'da yardım çalışmalarını yaptığı sırada denk geldiği küçük çocukla çekilmiş olduğu karesini yayınladı.

Özçelik, paylaşımına şu notu düştü.

"Öyle ihtiyacın vardı ki çocuk; içten bir kucaklamaya, başının okşanmasına, sevilmeye… Öyle ihtiyacım vardı ki çocuk; tertemiz bir kalbe, saflığa, teslimiyete.. "