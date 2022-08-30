Gana'da, hayvanat bahçesine tırmanan adamı aslan parçaladı

Beyaz aslan yavrularını çalmak için hayvanat bahçesine tırmandığı ileri sürülen bir adam, aslan tarafından parçalandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Gana’da, başkent Accara’da bulunan bir hayvanat bahçesinde orta yaşlı bir adamın, nadir bulunan 2 beyaz aslan yavrusunu çalmak için hayvanat bahçesine tırmandığı ileri sürüldü.

Adam, girdiği hayvanat bahçesinden bir aslanın saldırısına uğradı. Olay meydana geldiğinde bir aslan, bir dişi aslan ve iki beyaz yavrusu muhafazadaydı.

Parçalanan adam olay yerinde yaşamını yitirdi.

Kurbanın cesedi hayvanat bahçesinden alınarak yerel bir morga götürüldü.

Hayvanat bahçesi, halka kapatıldı

Yaşanan olayla birlikte Accara Hayvanat Hayvanat Bahçesi geçici olarak halka kapatıldı. Aslan tarafından parçalanan adamın amacının belirlenmesine yönelik, polis ekipleri çalışma başlattı.

“Çok yaklaşırsanız bebeklerini almaya çalıştığınızı hissedebilirler”

Toprak ve Doğal Kaynaklar Bakan Yardımcısı Benito Owusu Bio gazetecilere verdiği demeçte, "Aslanların yavruları var, bu yüzden çok yaklaşırsanız bebeklerini almaya çalıştığınızı hissedebilirler. Halkımızın böyle bir şeyden vazgeçmesini istiyoruz.” dedi.