Gardırop Savaşları'nda yarışmıştı! Aycan Demirci estetikle baştan aşağı yenilendi

2016 yılında ekrana gelen Gardırop Savaşları yarışmasına katılan Aycan Demirci, şimdilerde oldukça farklı. Estetik işlemler yaptırdığı görülen Demirci, son halini ise sosyal medyadan paylaşıyor.

Gündüz kuşağında, FOX ekranlarında yayınlanan Gardırop Savaşları'nın jüri koltuğunda Gül Gölge, Raşit Bağzıbağlı ve Ayşe Brav oturuyordu.

5 genç kızın jüri tarafından belirlenen konseptlerle yarıştığı yarışma, yayınlandığı dönem herkes tarafından izlenmiş ve sevilmişti.

Yarışmada yer alan kızlar seyircilerin ilgisini çekerken bu isimlerden birisi olan Aycan Demirci, geçen zamanın ardından bir kez daha gündeme geldi.

İşte Benim Stilim yarışmasına katılan ve Gardırop Savaşları ile akıllara kazınan Demirci, değişen haliyle herkesi şoke etti.

Yüzünde estetik işlemler olduğu görülen Aycan Demirci, sosyal medya paylaşımlarıyla yeni halini sevenlerinin beğenisine sunmayı ise ihmal etmiyor.

"ALIŞVERİŞİM 13 BİN LİRA"

1996 yılında dünyaya gelen ve İstanbul'da yaşayan Aycan Demirci, Gardırop Savaşları'nın birinci ve ikinci sezonunda yer almıştı.

"Alışveriş için ayda 13 bin lira harcadığım dönemler oluyor'' açıklamasıyla şaşkına çeviren Demirci, yarışmada girdiği polemiklerle akıllarda yer edindi.

YARIŞMANIN ARDINDAN BAMBAŞKA BİR AYCAN

Estetik operasyonlarla bambaşka birine dönüşen Aycan Demirci'yi görenler, tanımakta zorlandı.

Sosyal medyada aktif olan ve 203 bin takipçisi için yeni halini paylaşan Demirci, adeta "Neydi ne oldu" dedirtti.

Paylaşımlarına çok sayıda beğeni ve yorum yapan sosyal medya kullanıcıları, operasyonlara değinmeden edemedi.