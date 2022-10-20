Garip bülbül Neşet Ertaş filmi ne zaman çıkacak? İşte konusu ve oyuncuları!

Garip bülbül Neşet Ertaş filmi ne zaman çıkacak? İşte konusu ve oyuncuları!

Usta sanatçı Neşet Ertaş'ın hayatını konu alan Garip Bülbül Neşet Ertaş filmi merakla bekleniyor. Peki Garip Bülbül Neşet Ertaş filmi ne zaman çıkacak? İşte konusu ve oyuncu kadrosu...

Ayla, Müslüm, Naim gibi başarılı filmlerin yapımcısından heyecan yaratacak bir film daha geliyor.

Yapımcı bu kez hayat hikayesiyle duygulandıran usta sanatçı Neşet Ertaş'ın hayatını konu alıyor.

2022 yılında yayınlanacağı bilinen Garip Bülbül Neşet Ertaş filmi, yılın merakla beklenen filmi haline geldi.

Heyecanla beklenen filmde, Neşet Ertaş'ı ünlü oyuncu Ramazan Bağgül oynayacak.

Garip Bülbül Neşet Ertaş filmi konusu nedir?

Garip Bülbül filminin konusu araştırılıyor. Büyük ozan Neşet Ertaş'ın hayat hikayesini konu alıyor.

Hayatı boyunca 400 plak ve birçok kasete imza atan Neşet Ertaş, 'Garip' mahlasıyla birçok şiir yazdı.

Filmde 2012'de vefat eden Neşet Ertaş'ın hem özel hayatı hem de kariyer hayatına dair bilinmeyenler anlatılıyor.

Neşet Ertaş filmi ne zaman çıkacak?

Garip Bülbül Neşet Ertaş, yönetmenliğini Ömer Faruk Sorak ve Berker Berki'nin üstlendiği, senaryosunu Mert Dikmen ve Fulya Özcan'ın yazdığı, Neşet Ertaş'ın hayatını konu alan Türk sinema filmidir.

Merakla beklenen film, 23 Aralık 2022 tarihinde vizyona girecek.

Film, Erol Parlak'ın Neşet Ertaş ile yaptığı röportajı, görüşmeleri ve Garip Bülbül Neşet Ertaş adlı iki ciltli kitabından uyarlanacak.

Neşet Ertaş filmi oyuncuları kimdir?

Ramazan Bağgül - Neşet Ertaş

Zara - Döne

Timuçin Esen - Müslüm Gürses

Melisa Aslı Pamuk - Beyhan Hanım

Erkan Kolçak Köstendil - Faik

Bahtiyar Engin - Kadri Şençalar

Toygan Avanoğlu - Nadir

Renan Bilek - Kenan

Rüzgar Aksoy - Mehmet Ali Altın

Gözde Kansu - Aysel

Ayça Damgacı - Arzu

Cemal Toktaş - Burhan Bayar

Cansu Fırıncı - Muzaffer Sarısözen

Ersin Faikzade - Zeki Müren

Kemal Başar - Zafer

Caner Kurtaran - İsmail Şençalar

Mehmet Esen - Naci

Ali Tutal - Cemal Büyükova

Yüsra Geyik - Yadigar Leyla

Serkan Köksal - Muharrem Ertaş

Erhan Uslu - Erol Parlak

Halil İbrahim Kalaycıoğlu - Necattin

Cenk Gürpınar - Şoför

Selin Genç - Elif

Celal Öztürk - Çekiç Ali

Atay Yıldız - Osman

Hasan Ali Mete - Müjdat Kaya

İmren Çapanoğlu - Ahu

Yiğit Mahzuni - Mahzuni Şerif

Doğan Tokel - Emin Aldemir

Ayhan Pekbilgin - Bekçi

Asaf Doğan - Fedai

Bektaş Dolu - Genç Neşet Ertaş

Onur Efe Şahin - Çocuk Neşet Ertaş