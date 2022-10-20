- Haberler
- Medya Haberleri
- Garip bülbül Neşet Ertaş filmi ne zaman çıkacak? İşte konusu ve oyuncuları!
Garip bülbül Neşet Ertaş filmi ne zaman çıkacak? İşte konusu ve oyuncuları!
- 20.10.2022 - 12:25
Ayla, Müslüm, Naim gibi başarılı filmlerin yapımcısından heyecan yaratacak bir film daha geliyor.
Yapımcı bu kez hayat hikayesiyle duygulandıran usta sanatçı Neşet Ertaş'ın hayatını konu alıyor.
2022 yılında yayınlanacağı bilinen Garip Bülbül Neşet Ertaş filmi, yılın merakla beklenen filmi haline geldi.
Heyecanla beklenen filmde, Neşet Ertaş'ı ünlü oyuncu Ramazan Bağgül oynayacak.
Garip Bülbül Neşet Ertaş filmi konusu nedir?
Garip Bülbül filminin konusu araştırılıyor. Büyük ozan Neşet Ertaş'ın hayat hikayesini konu alıyor.
Hayatı boyunca 400 plak ve birçok kasete imza atan Neşet Ertaş, 'Garip' mahlasıyla birçok şiir yazdı.
Filmde 2012'de vefat eden Neşet Ertaş'ın hem özel hayatı hem de kariyer hayatına dair bilinmeyenler anlatılıyor.
Neşet Ertaş filmi ne zaman çıkacak?
Garip Bülbül Neşet Ertaş, yönetmenliğini Ömer Faruk Sorak ve Berker Berki'nin üstlendiği, senaryosunu Mert Dikmen ve Fulya Özcan'ın yazdığı, Neşet Ertaş'ın hayatını konu alan Türk sinema filmidir.
Merakla beklenen film, 23 Aralık 2022 tarihinde vizyona girecek.
Film, Erol Parlak'ın Neşet Ertaş ile yaptığı röportajı, görüşmeleri ve Garip Bülbül Neşet Ertaş adlı iki ciltli kitabından uyarlanacak.
Neşet Ertaş filmi oyuncuları kimdir?
Ramazan Bağgül - Neşet Ertaş
Zara - Döne
Timuçin Esen - Müslüm Gürses
Melisa Aslı Pamuk - Beyhan Hanım
Erkan Kolçak Köstendil - Faik
Bahtiyar Engin - Kadri Şençalar
Toygan Avanoğlu - Nadir
Renan Bilek - Kenan
Rüzgar Aksoy - Mehmet Ali Altın
Gözde Kansu - Aysel
Ayça Damgacı - Arzu
Cemal Toktaş - Burhan Bayar
Cansu Fırıncı - Muzaffer Sarısözen
Ersin Faikzade - Zeki Müren
Kemal Başar - Zafer
Caner Kurtaran - İsmail Şençalar
Mehmet Esen - Naci
Ali Tutal - Cemal Büyükova
Yüsra Geyik - Yadigar Leyla
Serkan Köksal - Muharrem Ertaş
Erhan Uslu - Erol Parlak
Halil İbrahim Kalaycıoğlu - Necattin
Cenk Gürpınar - Şoför
Selin Genç - Elif
Celal Öztürk - Çekiç Ali
Atay Yıldız - Osman
Hasan Ali Mete - Müjdat Kaya
İmren Çapanoğlu - Ahu
Yiğit Mahzuni - Mahzuni Şerif
Doğan Tokel - Emin Aldemir
Ayhan Pekbilgin - Bekçi
Asaf Doğan - Fedai
Bektaş Dolu - Genç Neşet Ertaş
Onur Efe Şahin - Çocuk Neşet Ertaş