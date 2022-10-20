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    Garip bülbül Neşet Ertaş filmi ne zaman çıkacak? İşte konusu ve oyuncuları!

    Usta sanatçı Neşet Ertaş'ın hayatını konu alan Garip Bülbül Neşet Ertaş filmi merakla bekleniyor. Peki Garip Bülbül Neşet Ertaş filmi ne zaman çıkacak? İşte konusu ve oyuncu kadrosu...
    • 20.10.2022 - 12:25
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    Garip bülbül Neşet Ertaş filmi ne zaman çıkacak? İşte konusu ve oyuncuları!

    Ayla, Müslüm, Naim gibi başarılı filmlerin yapımcısından heyecan yaratacak bir film daha geliyor.

    Yapımcı bu kez hayat hikayesiyle duygulandıran usta sanatçı Neşet Ertaş'ın hayatını konu alıyor.

    2022 yılında yayınlanacağı bilinen Garip Bülbül Neşet Ertaş filmi, yılın merakla beklenen filmi haline geldi.

    Heyecanla beklenen filmde, Neşet Ertaş'ı ünlü oyuncu Ramazan Bağgül oynayacak.

    Garip Bülbül Neşet Ertaş filmi konusu nedir?

    Garip Bülbül filminin konusu araştırılıyor. Büyük ozan Neşet Ertaş'ın hayat hikayesini konu alıyor.

    Hayatı boyunca 400 plak ve birçok kasete imza atan Neşet Ertaş, 'Garip' mahlasıyla birçok şiir yazdı.

    Filmde 2012'de vefat eden Neşet Ertaş'ın hem özel hayatı hem de kariyer hayatına dair bilinmeyenler anlatılıyor.

    Garip bülbül Neşet Ertaş filmi ne zaman çıkacak? İşte konusu ve oyuncuları! #1

    Neşet Ertaş filmi ne zaman çıkacak?

    Garip Bülbül Neşet Ertaş, yönetmenliğini Ömer Faruk Sorak ve Berker Berki'nin üstlendiği, senaryosunu Mert Dikmen ve Fulya Özcan'ın yazdığı, Neşet Ertaş'ın hayatını konu alan Türk sinema filmidir.

    Merakla beklenen film, 23 Aralık 2022 tarihinde vizyona girecek.

    Film, Erol Parlak'ın Neşet Ertaş ile yaptığı röportajı, görüşmeleri ve Garip Bülbül Neşet Ertaş adlı iki ciltli kitabından uyarlanacak.

    Neşet Ertaş filmi oyuncuları kimdir?

    Ramazan Bağgül - Neşet Ertaş

    Zara - Döne

    Timuçin Esen - Müslüm Gürses

    Melisa Aslı Pamuk - Beyhan Hanım

    Erkan Kolçak Köstendil - Faik

    Bahtiyar Engin - Kadri Şençalar

    Toygan Avanoğlu - Nadir

    Renan Bilek - Kenan

    Rüzgar Aksoy - Mehmet Ali Altın

    Gözde Kansu - Aysel

    Ayça Damgacı - Arzu

    Cemal Toktaş - Burhan Bayar

    Cansu Fırıncı - Muzaffer Sarısözen

    Ersin Faikzade - Zeki Müren

    Kemal Başar - Zafer

    Caner Kurtaran - İsmail Şençalar

    Mehmet Esen - Naci

    Ali Tutal - Cemal Büyükova

    Yüsra Geyik - Yadigar Leyla

    Serkan Köksal - Muharrem Ertaş

    Erhan Uslu - Erol Parlak

    Halil İbrahim Kalaycıoğlu - Necattin

    Cenk Gürpınar - Şoför

    Selin Genç - Elif

    Celal Öztürk - Çekiç Ali

    Atay Yıldız - Osman

    Hasan Ali Mete - Müjdat Kaya

    İmren Çapanoğlu - Ahu

    Yiğit Mahzuni - Mahzuni Şerif

    Doğan Tokel - Emin Aldemir

    Ayhan Pekbilgin - Bekçi

    Asaf Doğan - Fedai

    Bektaş Dolu - Genç Neşet Ertaş

    Onur Efe Şahin - Çocuk Neşet Ertaş

    Garip bülbül Neşet Ertaş filmi ne zaman çıkacak? İşte konusu ve oyuncuları! #2


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