Garip filminin çocuk yıldızı Fatoş'u bir de şimdi görün! Ece Alton'un son hali 'yok artık' dedirtiyor

Garip filminin çocuk yıldızı Fatoş'u bir de şimdi görün! Ece Alton'un son hali 'yok artık' dedirtiyor

Kemal Sunal ile oynadığı 'Garip' filminde hayat verdiği Fatoş karakteriyle gönüllere taht kuran Ece Alton'un son hali merak konusu oldu. 41 yaşında olan Ece Alton, değişimi ile ağızları açık bıraktı.

Usta oyuncu Kemal Sunal'ın tüm filmleri unutulmazdır ancak Garip filminin yeri bir başkadır. Çünkü Garip filmi, gülmeye alışık olduğumuz Kemal Sunal filmlerinden oldukça farklıydı.

Dönemin en iyi çocuk oyuncularından biri olan Ece Alton ve Kemal Sunal'ın rol aldığı Garip filmi, izleyenlere duygu dolu anlar yaşatmıştı.

Garip filminde hayat verdiği Fatoş karakteriyle hafızalara kazınan dünyalar tatlısı çocuk oyuncu Ece Alton, sergilediği performans ile dikkatleri üzerine çekmişti.

İlk başrolünü Kemal Sunal ile paylaşmış çocuk oyunculardan Ece Alton'un son hali ve şimdilerde ne yaptığı merak konusu oldu.

SON HALİ AĞIZLARI AÇIK BIRAKTI

Oyunculuğu bırakan ve şimdilerde 41 yaşında olan Ece Alton, Assos'da bir otel işletiyor.

Bir otel sahibi olan Alton, vaktinin çoğunu çapa yaparak, tuvalet temizleyerek, ütü ve çamaşırlarla boğuşarak hatta ve hatta pişi kızartarak geçiriyor.

Doğayla iç içe yaşayan Alton, yıllara adeta meydan okurken değişimi ile de ağızları açık bırakıyor.