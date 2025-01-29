Gassal 2. sezon ne zaman yayınlanacak? Gassal 2. sezon tarihi belli mi?

TRT'nin dijital platformu tabii'de yayınlanan Gassal dizisi ikinci sezonuyla geri dönmeye hazırlanıyor.
Tabii'de platformunda ekrana gelen Gassal dizisi kısa bir sürede sosyal medyanın gündemine oturmayı başardı.
Gassal dizisi, hikayesi ve etkileyici oyuncu performansıyla milyonların beğenisini topladı.
Ahmet Kural'ın başrolünde yer aldığı, Selçuk Aydemir'in yönetmenliğini üstlendiği dizinin 2. sezon çekimleri de tamamlandı.
Senaryosunu Sümeyye Karaaslan'ın kaleme aldığı dizinin yeni sezonunda başrolleri Ahmet Kural ve Hande Soral beraber paylaşacak.
İlk sezonu ile izleyicileri ekrana kilitleyen dizinin 2. sezon tarihi son günlerde gündemde yer alıyor.
Peki, Gassal 2. sezon ne zaman yayınlanacak? İşte yanıtı...
Gassal 2. sezon ne zaman?
2. sezon tanıtımı yayınlanan Gassal dizisinin 2. sezon tarihi henüz belli olmadı. Gassal dizisi 2. sezonunun Şubat ayı içerisinde yayınlanması bekleniyor.