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Gassal 2. sezon ne zaman yayınlanacak? Gassal 2. sezon tarihi belli mi?

Gassal 2. sezon ne zaman yayınlanacak? Gassal 2. sezon tarihi belli mi? Tabii'de yayınlanan Gassal dizisinin ikinci sezon tarihi merak ediliyor. Peki, Gassal 2. sezon tarihi belli oldu mu? İşte yanıtı...