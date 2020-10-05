GATA başhekim yardımcısının tepki çeken sözleri

Medeni hukuk düzenini eleştiren başhekim yardımcısı, “Boşanmak yerine ikinci eşi alın” tavsiyesinde bulununca tepki gördü.

Eski adıyla GATA, yeni adıyla Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde başhekim yardımcısı olarak görev yapan Dr. Ali Adizer, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, medeni hukuk düzenini eleştirdi.

Esra Erol'un programında yaşanan olaya tepki gösteren Edizer, "Esra Erol’a bizi götüren yolun başı, İsviçre Medeni Kanununun kabul edilmesidir. Sorsan 'kadına özgürlük ve uygarlık' kazandırıldı. Resmiyete tek eşlilik, fiiliyatta zina ve fuhuş serbestliği. Kuvveden fiile batı ahlâksızlığı" ifadelerini kullandı.

“BİR BAŞKASINI SEVİYORSANIZ ONU DA ALIN”

Independent Türkçe'nin haberine göre Edizer, paylaştığı videoda, "Yapmayın, etmeyin kardeşim. Dün işittim, gül gibi bir yuva yıkılıyor. Niye yıkılıyor koca aldattı diye. Ayıptır, günahtır. Oğlum neden aldatıyorsunuz. Allahuteala size ruhsat vermiş. Bir başkasını seviyorsanız, onu da alın. İnsan yuvasını yıkar mı? Medeni kanunla zaten mücadele ediyoruz. Ama bizi bacılara mahcup etmeyin" dedi.

GATA başhekim yardımcısı Edizer: Boşanmak yerine ikinci eşi alın İZLE

“LAİKÇİ YOBAZLAR…”

​Edizer'in sözleri sosyal medyanın gündemine otururken, tepkilerin ardından açıklama yapan başhekim yardımcısı, "Sözde laik, hakikatte laikçi yobazların nasırına basmak gibi özel bir hobimiz yok" dedi.

“DEVLET İŞİNE GELİNCE 'ALLAH'I KARIŞTIRMA”

Başhekim yardımcısı, bir başka videosunda, "Devlet işine gelince Allah'ı karıştırma. Siz nasıl bir Allah'a inanıyorsunuz. İş devlet işine gelince 'Allah'ı karıştırma'. O nasıl bir Allah? Beğenmiyorsunuz, gene paylaşacağım" sözlerini kullandı.

“MÜSLÜMANCA BİR DURUŞUMUZ VAR”

Edizer, şunları söyledi:

"Sadece Müslümanız elhamdülillah ve Müslümanca bir duruşumuz var. Yüce İslâm dinine mugayir bir söz veya fiilimiz varsa bizi ikaz edene teşekkür eder, hatamızdan döneriz. Gerisi fasa fiso."