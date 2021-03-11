Gaye Turgut Evin, 6 aylık hamile olduğunu açıkladı. Bunun üzerine Gaye Turgut Evin'in hayatı ve kiminle evli olduğu merak edildi. Peki, Gaye Turgut kimdir? Gaye Turgut Evin kaç yaşında, kiminle evli?

Gaye Turgut Evin, son 3 sezondur Savaşçı dizisinde Teğmen Çiğdem Ülgen rolüne hayat vermişti. Savaşçı dizisine veda ettikten sonra TRT dizisi Tövbeler Olsun'un kadrosuna dahil olan Evin, bu dizide kısa bir süre rol aldıktan sonra ayrılmıştı.

Öceki gün Nişantaşı'ndaki bir alışveriş merkezinde görüntülenen ve burada muhabirlerin sorularını yanıtlayan Gaye Turgut Evin, 6 aylık hamile olduğunu ve bir kız bebek beklediklerini açıkladı.

Peki, Gaye Turgut kimdir? Gaye Turgut Evin kaç yaşında, nereli, kiminle evli? İşte, Gaye Turgut Evin'in hayatı ve biyografisi..

GAYE TURGUT EVİN KİMDİR?

1 Haziran 1987 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelen Gaye Turgut Evin, sanatçı bir ailenin çocuğudur. Anaokul eğitimi sırasında drama ve dans eğitimleri almaya başlayan güzel oyuncu, çocuk yaşta oyunculuk ile ilgilenmeye başlamıştır.

Okulun tiyatro grubunda yer alan başarılı oyuncu, Cumhuriyetin 75. yıl çalışmalarında "Bayrağımızın Gölgesinde" adlı oyunla MEB başarı ödülünü almıştır.

Beykent Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Bölümü’nden mezun olan Gaye Turgut Evin, çift ana dal ile Sinema-TV bölümünden de mezun olmuştur.

Birçok tiyatro oyununda yer alan Turgut, Sadri Alışık Tiyatrosu’nda da boy göstermiş ve televizyona ilk adımını 'Beni Affet' dizisinde başrol olarak atmıştır. Burada gösterdiği performansın ardından Savaşçı dizisinde yer almaya başlamıştır.

Gaye Turgut Evin, Ümraniye T Tipi Ceza İnfaz Kurumu'nun sahnelediği "Duvarların Dili" adlı tiyatro oyununda rol almıştır. Halen aynı yerde tiyatro eğitimi veren oyuncu Turgut, Deniz Evin'le 2013 yılında beraber rol aldıkları 'Beni Affet' dizisinde tanışıp aşk yaşamaya başlamış ve kısa bir süre içinde de evlenmiştir.

ROL ALDIĞI DİZİLER