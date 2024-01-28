Gazanfer Özcan'ın torunu tanıdık çıktı! Bakın hangi dizinin yıldızı..."Dedesinin izinde" Merhum oyuncu Gazanfer Özcan'ın kızı Fulya'dan olan torunu, ailesinin izinden gidiyor. Yakışıklı isim, birçok projenin yıldızı çıktı.

ensonhaber.com

Kuruntu Ailesi'nin Hüsnü Kuruntu'su, Avrupa Yakası'nın Tahsin Bey'i, doğal komikliği ile unutulmaz sanatçı Gazanfer Özcan, 1998'de "Devlet Sanatçısı" unvanını aldı.

Özcan, kariyeri boyunca birçok dizi ve filmde rol üstlendi.

Oynadığı baba rolleriyle sevilen usta oyuncu Gazanfer Özcan, 2009 yılında vefat etti.

Usta isimle 47 yıl boyunca aynı yastığa baş koyan eşi Gönül Ülkü Özcan'da 2016 yılında hayatını kaybetmişti.

Gazanfer Özcan'ın ilk evliliğinden olan kızı Fulya Özcan'da babasının izinden giderek oyunculuğa yönlenmişti. Özcan'ın oğlu da oyuncu oldu.

Gazanfer Özcan'ın torunu Akasya Durağı, Yaz'ın Öyküsü, Biz Size Döneriz gibi projelerde boy gösterdi.

Dedesinin izinde

Sanatçı bir ailede dünyaya gelen Tarık Ündüz aile bireylerinin yolundan gittive Yeditepe Üniversitesi Tiyatro Bölümünü bitirdi.

1990 yılında ilk dizisi olan Kuruntu Ailesi'nde oynadı. İlk başrolünü Adab-ı Muaşeret filminde üstlendi.

Tarık Ündüz, geçtiğimiz saatlerde sosyal medya hesabından dedesinin doğum gününü kutladığı paylaşımıyla gündeme geldi.

Ündüz, dedesini "Canım Dedem, elin hala elimi sıkı sıkı tutuyor, sen yoksun ama desteğini hep kalbimde hissediyorum.İyi ki doğdun…İyi ki senin torunun olmak nasip oldu…Nurlar içinde uyu…" cümleleriyle andı.

Tarık Özcan dizileri

2011-2012 Akasya Durağı Emre Öztürk Yardımcı oyuncu

2014 Not Defteri Ufuk Şanoğlu Başrol

2015 Yaz'ın Öyküsü Ferhat Başrol

2019 Jet Sosyete Hakan Konuk oyuncu

2021 Zaman Dökümü Kağan Yılmaz Başrol

2022 Seni Kalbime Sakladım Canberk Yardımcı oyuncu

2022-2023 Kasaba Doktoru Mustafa Yardımcı oyuncu

2023- Aldatmak