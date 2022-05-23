Gazeteci Ali Ekber Ertürk vefat etti

Sözcü Gazetesi Ankara Muhabiri Ali Ekber Ertürk, uzun süredir mücadele ettiği kansere yenik düştü.

Gazeteci Ali Ekber Ertürk, hayatını kaybetti.

Uzun süredir kanserle mücadele ettiği bilinen Ertürk'ün acı haberini gazeteci arkadaşı Özlem Akarsu Çelik duyurdu.

"Huzur içinde uyu değerli meslektaşım"

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Çelik, şu ifadeleri kullandı:

"Uzun süredir kanserle mücadele eden arkadaşımız Ali Ekber Ertürk’ü kaybettik. Hep yanında olan eşi, ailesi, dostları, sağlık çalışanları sağ olsunlar. Ali Ekber renkli bir insandı ama onu sadece ‘gazeteci’ olarak tarif etmek yeterliydi. Huzur içinde uyu değerli meslektaşım"