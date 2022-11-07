‘Arafta Sorular’da siyasi duruşunu anlatan gazeteci Gaffar Yakınca, muhafazakar devrimci olduğunu söyledi. Yakınca, “Muhafazakarlığı, tutuculuk gibi algılamıyorum” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile hayatımıza giren “muhafazakar devrimci” söylemi, 24 TV’nin beğeniyle izlenen programı ‘Arafta Sorular’da bir kez daha masaya yatırıldı.

Esra Elönü’nün sunuculuğunu yaptığı programın bu haftaki konuğu olan gazeteci Gaffar Yakınca, siyasi duruşu hakkında görüşlerini dile getirdi, solcu devrimcilikten, muhafazakar devrimciliğe geçiş sürecini anlattı.

“17 yaşından bu yana solcu devrimciydim bugün ise muhafazakâr devrimciyim.” diyen Yakınca, şunları söyledi:

“Hayatta da muhafazakarım”

“Yazıp çizdiklerimden de konuştuklarımdan da anlaşılıyor. Hayatımın çok önemli bir bölümü devrimci olarak geçti. Hala devrimci olarak görüyorum kendimi ama sonra bir anda muhafazakar devrimci haline geldik. Muhafazakarım, hayatta da muhafazakarım aslında. Gündelik hayatta öyleyim, alışkanlıklarını çok zor değiştiriyorum. Paris’e çok gittim, çok da kaldım. Paris’te bildiğim 2 mahalle var, 5 tane lokanta var.

Gezip tozduğum sokakların sayısı da 8-10’dur. Eyfel’i hiç görmedim. 50 kere gittiğim bir şehir. Bir lokantaya gittiniz, yemekleri de güzel. Neden bir daha yeni bir lokanta aramak için uğraşacaksınız ki; oraya gidersiniz. Alışkanlıklarımı onun için zor değiştiriyorum, kendimi güvende hissetmiyorum. Bu da beni, mevcudu muhafaza etme kişiliğine donatıyor.”

Gazeteci Gaffar Yakınca: Muhafazakar devrimciyim VİDEO

“Muhafazakarlığı, tutuculuk gibi algılamıyorum”

“Tutuculuktan bahsetmiyoruz, muhafaza etme içgüdüsü diyoruz.” diyerek araya giren Esra Elönü’ye katılan Yakınca, “Evet, tutuculuk değil, içgüdü. Bir de tabii muhafazakarlığın kendi tanımına gelelim. Değerleri korumak, eldekini korumak, geçmişe sadakat, ahde vefa, hatıraları koruyabilmek, saklayabilmek, biraz duygusal biriyim ve bunlara eğilimliyim. Onlara sahip çıkmak da hoşuma gidiyor. Yani bir kök sahibi olmak. Muhafazakarlığı da böyle algılıyorum. Muhafazakarlığı, tutuculuk gibi algılamıyorum. Devrimcilikten vazgeçemem, o zaman muhafazakar devrimci olacağım. Adı da konuldu zaten.” ifadelerini kullandı.