Abdullah Gül: Kılıçdaroğlu'nun kazanma şansı yok

Gazeteci Şaban Sevinç, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün CHP’li bir vekille yaptığı görüşmeye ilişkin Gül’ün, Kılıçdaroğlu'nun adaylığıyla ilgili 'kazanma şansı yok' yorumunu yaptığını söyledi.

2023'te yapılacak seçimler yaklaşırken muhalefetin, kimi Cumhurbaşkanı adayı göstereceği hala belirlenmedi.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun adı öne çıksa da çeşitli isimlerin bu göreve istekli olduğu biliniyor.

Bunlardan biri de 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül.

TV100'de yayınlanan Taksim Meydanı'nda gazeteci Şaban Sevinç, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile CHP'li bir vekilin yaptığı görüşmenin ayrıntılarını paylaştı.

"Kemal Bey'in Türkiye'de kazanma şansı yok"

Sevinç, "Sayın Abdullah Gül, Cumhurbaşkanı adayı olma hevesini kendisini görmeye gidenlere ifade ediyor." dedi.

Sevinç ayrıca, Abdullah Gül'ün Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına dair, "Kemal Bey'in Türkiye'de kazanma şansı yok. Bu ismi konuşulanların hiçbiri olmaz. Bu makam çocuk oyuncağı değil." dediğini de aktardı.

"CHP'liler size oy vermez, tepkililer"

Gül'ün, CHP'li vekiller diyaloğunu anlatan Sevinç şunları söyledi:

CHP'li vekil: Efendim sizin adaylığınız da konuşuluyor... Ama bizim partililer size oy vermez, size çok tepkililer.

Gül: Niye vermesinler, Tayyip'e mi verecekler?

CHP'li vekil: Tayyip'e oy vermezler ama oy kullanmaya gitmezler.

Gül: O zaman Tayyip'in devam etmesini istiyorlar.

Gazeteci Şaban Sevinç: Abdullah Gül, CHP'li bir vekille adaylık için görüştü ViDEO



"CHP iktidar olsa Türkiye'yi bu kadro ile mi yönetecek?"



Sevinç, o konuşmada Gül'ün şunları söylediğini de aktardı:

"Kemal Bey'in Türkiye'de kazanma şansı yok. Bu ismi konuşulanların hiçbiri olmaz. Bu makam çocuk oyuncağı değil. Beypazarı Belediye Başkanlığı Cumhurbaşkanlığı için referans olmaz. CHP iktidar olsa Türkiye'yi bu kadro ile mi yönetecek? İçlerinde eski Hazineci, birkaç bürokrat bir iki var."



