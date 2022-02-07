Gazeteciler, iyilik nöbeti için Suriye’ye gitti

İHH ve İletişim Platformu organizasyonuyla, aralarında Ensonhaber.com Genel Yayın Yönetmeni İlyas Efe Ünal'ın da bulunduğu gazeteciler, İdlib'deki çalışmaları yerinde inceledi.

İHH İnsani Yardım Vakfı ve İletişim Platformu organizasyonuyla 28 gazeteci, yoğun kar yağışı nedeniyle bölgede zorlu günler geçiren Suriye halkının sessiz çığlıklarına ses vermek ve yaşanan drama dikkat çekmek amacıyla Suriye’ye gitti.

İdlib’in çeşitli bölgelerindeki mültecilerle bir araya gelen gazeteciler, İHH’nın sınır hattındaki çalışmalarını inceledi.

2 gün süren programda gazeteciler, vakfın Reyhanlı’daki Eğitim Kampüsü ve Koordinasyon merkezindeki çalışmalara şahitlik etti.

Gazeteciler, ayrıca vakfın fırınlarını, terzihanesini, lojistik depolarını, yetimhanelerini, çadır kamplarını, yetim köylerini ve inşa ettiği briket evleri ziyaret etti.

Eş zamanlı olarak ziyaret kapsamında İletişim Platformu, medya mensuplarının dahil olduğu bir yardım kampanyası yürüttü.

Kampanya kapsamında toplanan yardımlar, İHH’nın Suriye’de inşa ettiği briket evler çalışmasına bağışlandı.

"EN BÜYÜK AMACIMIZ, DUYARLILIĞIN OLUŞTURULABİLMESİ"

Ziyaretin amacına dair açıklamalarda bulunan İletişim Platformu Başkanı Yusuf Ziya Çataklı, “İletişim Platformu olarak İHH ile birlikte gazeteci arkadaşlarımızı, İdlib’deki sorunun ciddi bir şekilde yaşandığı bölgelere getirdik. Buradaki en büyük amacımız, bir duyarlılığın oluşturulabilmesi.

Bugüne kadar hep bölgedeki gazetecilerden dinliyorduk burada yaşananları. Fakat biz İstanbul ve Ankara’daki gazeteci arkadaşlarımızı da sahaya getirelim ve burada yaşananları bizzat görüp aktarsınlar istedik.





"İHH'NIN BRİKET EVLER PROJESİ.."

Özellikle son zamanlarda Türkiye gündeminde ‘hadi artık geriye dönsünler’ ifadelerine sıkça rastlıyorduk. Fakat arkadaşlarımızla birlikte bu ziyaretin ardından gördük ki burada geriye dönülebilecek bir ülke ve ortam yok. Türkiye’dekilerin buraya dönmesinden daha çok insanların bulundukları yerde hayata dahil olabilmeleri için bir duyarlılığın oluşması gerektiğini gördük. Bunun için de İHH’nın yaptığı briket evler projesi oldukça önem arz ediyor. Sonuç itibariyle bu organizasyon neticesinde bu olması gereken duyarlılık artacaktır diye ümit ediyoruz.” ifadelerini kullandı.

"YAŞANANLARI YERİNDE GÖZLEMLEDİLER.."

Programın mağdurlar açısından faydasına değinen İHH Medya Koordinatörü Mustafa Özbek ise “11 yıldır burada problemli bir şekilde yaşayan insanların sıkıntılarını bir nebze daha olsa Türkiye gündeminde duyurmak amacıyla arkadaşlarımız buraya geldiler. Gazeteci arkadaşlarımız burada yaşananları yerinde gözlemlediler, insanlarla konuşma fırsatı buldular, yaşadıkları sıkıntılara bizzat şahitlik ettiler. Bunun yanı sıra da yapılan hizmetleri gördüler. Böylelikle hem kendi şahsi çevrelerinde hem de meslekleri itibariyle kamuoyuna yansıtacakları içeriklerde önyargılara dair bir tecrübe ile yaklaşıma sahip olacaklar.” dedi.

Gazeteciler, iyilik nöbeti için Suriye’ye gitti VİDEO

Yaşanan drama dikkat çekmek amacıyla programa katılım sağlayan gazeteciler ise şunlar:

İletişim Platformu Başkanı Yusuf Ziya Çataklı, Ensonhaber Genel Yayın Yönetmeni İlyas Efe Ünal, TGRT TV Haber Spikeri Alper Altun, Independent Türkçe Muhabiri Cihad Arpacık, Ülke TV Muhabiri Çağdaş Evren Şenlik, TRT Haber’den Emin Gökçegözoğlu, Anadolu Ajansı Muhabiri Kenan Irtak, Türkiye Gazetesi Muhabiri Mahmut Özay, Haber 7 Genel Yayın Yönetmeni Osman Ateşli, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı Basın Danışmanı Mustafa Güngör, Haberler.com Haber Müdürü Olgun Kızıltepe, Diriliş Postası Genel Yayın Yönetmeni Recep Yeter, Yeni Şafak İnternet Editörü Taha Hüseyin Karagöz, Akit TV Haber Müdürü Uğurcan Gökçe, Haber Global TV Muhabiri Umut Erol, Basın Danışmanı Adem Aksüt, TV5 Muhabiri Ali Ekber Mete, Milli Gazete Muhabiri Mehmet Fahri Özkan, AGD Basın Sorumlusu Miraç Yinanç, Diyanet TV’den Mustafa İspir, TRT Haber’den Mustafa Seçen, İHH Medya Koordinatörü Mustafa Özbek, İHH Medya ve Sosyal Medya Birimi’nden Muhammed Zahiroğlu, Baran Gülyüz, Malik Hamzaoğlu, Bilal Gündoğdu ile Selim Tosun.