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    Gaziantep'te gelinle damat birbirine girdi: Kaynananın mutluluğu kamerada

    En mutlu günlerinde bir nedenden dolayı kavga etmeye başlayan gelin ve damat ortalığı savaş alanına çevirdi. Kayınvalidenin olay karşısındaki mutluluğu kameraya yansıdı.
    • 08.11.2022 - 14:33
    • Güncelleme : 08.11.2022 - 14:59
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    Gaziantep'te gelinle damat birbirine girdi: Kaynananın mutluluğu kamerada

    Gaziantep'teki düğünde, akılalmaz bir olay yaşandı.

    Ünlü bir düğün salonunda yaşanan olayda, gelin ve damadın en mutlu günlerinde bir anlaşmazlık çıktı.

    Gelin ve damadın tartışması kısa sürede ortalığı savaş alanına çevirdi.

    Birbirine vurdular

    Gelin ve damadın konukların önünde birbirine vurmaya başladığı olaya, çevredekiler müdahale etmek istedi.

    Çiftin kaos anlarında dikkat çeken diğer olay ise damadın annesi oldu.

    Kayınvalide zevkten dört köşe oldu

    Kayınvalidenin, kriz anında gülerek arkasını dönüp gittiği anlar kayda alındı.

    Yaşanan kavgadan son derece mutlu olan kayınvalide sosyal medya gündemine oturdu.

    İşte o anlar...

    Gaziantep'te gelinle damat birbirine girdi: Kaynananın mutluluğu kamerada VİDEO


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