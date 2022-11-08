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Gaziantep'te gelinle damat birbirine girdi: Kaynananın mutluluğu kamerada

Gaziantep'te gelinle damat birbirine girdi: Kaynananın mutluluğu kamerada

En mutlu günlerinde bir nedenden dolayı kavga etmeye başlayan gelin ve damat ortalığı savaş alanına çevirdi. Kayınvalidenin olay karşısındaki mutluluğu kameraya yansıdı.