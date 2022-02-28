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    Gaziantep'te Güney Koreli YouTuber, 3 Suriyelinin tacizine uğradı

    Gaziantep'te Güney Koreli bir YouTuber, 3 Suriyelinin tacizine uğradı. Gaziantep Valiliği olaya el atarak, konuyla ilgili soruşturma başlatıldığını bildirdi.
    • Haber Merkezi
    • 28.02.2022 - 10:51
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    Gaziantep'te Güney Koreli YouTuber, 3 Suriyelinin tacizine uğradı

    Gaziantep sokaklarında çekim yapan Güney Koreli YouTuber, yabancı uyruklu sığınmacıların tacizine uğradı.

    3 Suriyeli, önünü kestikleri YouTuber'dan para isteyerek fiziki tacizde bulundu. Bölgeden güçlükle ayrılmayı başaran Güney Koreli YouTuber, söz konusu görüntüleri "Gaziantep'e gitmeyin" çağrısıyla paylaştı.

    VALİLİK HEMEN HAREKETE GEÇTİ

    Söz konusu görüntülerin ardından Gaziantep Valiliği süratle soruşturma başlattı. Gaziantep Valisi Davut Gül, yazılı açıklamasında, Gaziantep'te de zaman zaman her kesimden suç işleyenlerin olabileceğini belirtti.

    "GEREKLİ YAPTIRIM UYGULANACAKTIR"

    Kamu vicdanını rahatsız eden suçlara karışan yabancılar hakkında mevcut cezalara ilaveten sınır dışı işlemlerinin uygulandığını kaydeden Gül, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını bildirdi.

    Gül, şunları ifade etti:

    "Koreli misafiri de rahatsız eden kişiler, tespit edilip gerekli yaptırım uygulanacaktır. Bu olayı bahane edip bir toplumun tamamını suçlamak iyi niyetle bağdaşmaz. Yabancıların suça karışma oranı çok düşük olup suç işlendiğinde de gerekli adli ve idari işlemler yapılmaktadır. Toplumu provoke etmek isteyen kişilere itibar etmeyin lütfen."

    Gaziantep te Güney Koreli YouTuber, 3 Suriyelinin tacizine uğradı #1

    Gaziantep te Güney Koreli YouTuber, 3 Suriyelinin tacizine uğradı #2

    Gaziantep te Güney Koreli YouTuber, 3 Suriyelinin tacizine uğradı #3


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