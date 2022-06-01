Gazını çıkarıp satan kadın şimdi de göğüs terinden para kazanmaya başladı

Gazını çıkarıp satan kadın şimdi de göğüs terinden para kazanmaya başladı

Geçtiğimiz aylarda gazını kavanozlara koyarak hayranlarına sattığını söyleyen Matto, şimdi de göğüs terini tanesi 500 dolardan satmaya başladı.

ABD'nin Connecticut eyaletinde yaşayan Stephanie Matto, daha önce kendi gazını satarak gündeme gelmişti.

Matto, kalp krizi riskinin ardından gaz satışını durdurmuştu.

Gazından sonra göğüs terini satmaya başladı

Daha fazla gaz çıkartmak zorunda kalan Matto, göğüs ağrısı şikayetiyle hastanelik bile olmuştu.

Matto, gazını satmasının ardından yeni bir garipliğe imza attı.

Tanesini 500 dolardan satıyor

Matto, göğüs terini kavanozlara doldurarak onları satmaya başladı.

Kavanozların tanesi 500 dolardan (8 bin 200 TL) satan Matto, "Havuz kenarında oturmayı seviyorum ama aynı zamanda zor bir iş, kanmayın." dedi.