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    Gece müzik yasağı bitecek mi? Demet Akalın el attı...

    Cumhurbaşkanı Erdoğan ile iftarda buluşan Demet Akalın, müzik yasağının kaldırılmasını talep ettiğini açıkladı. Peki gece 12'den sonra müzik yasağı bitti mi, ne zaman bitecek?
    • Haber Merkezi
    • 19.04.2022 - 14:10
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    Gece müzik yasağı bitecek mi? Demet Akalın el attı...

    Koronavirüsle mücadele kapsamında Türkiye'de çok sayıda tedbir alınmış, tedbirler vaka sayılarına göre esnetilerek sıkılaştırılmıştı.

    Yapılan bir görüşmenin ardından 24.00 sonrasında müzik de yasaklanmış, tedbirlere dahil edilmişti.

    Diğer kısıtlamaların gevşetilmesine rağmen devam eden müzik yasağı kararı kapsamında "Gece 12'den sonra müzik yasağı kalktı mı, kaldırılacak mı, ne zaman kalkacak?" soruları gündeme taşındı.

    Şarkıcı Demet Akalın, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın geceyarısından sonraki müzik yasağı konusunda çalışma başlatacağını söylediğini aktardı.

    Peki müzik yasağı bitti mi, ne zaman bitecek? İşte detaylar...

    Müzik yasağı kaldırılacak mı?

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün akşam Beşiktaş'ta bulunan Dolmabahçe Sarayı'nda ünlü isimlerle düzenlenen iftar programında bir araya geldi.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, sanatçılarla buluşmasının ardından şarkıcı Cenk Erken, "Sayın Cumhurbaşkanımızın iftar davetine katılan değerli sanatçılarımız; müzik yasağını gündeme getirdiler mi acaba? Bilgilendirirlerse bizleri, memnun oluruz." mesajını yayınladı.

    Gece müzik yasağı bitecek mi? Demet Akalın el attı... #1

    Demet Akalın rica etti

    Davete katılan şarkıcı Demet Akalın, Eren'in bu sözlerine yanıt verdi.

    Akalın, "Bilgilendireyim... Elbette... Belki kimse cesaret edememiştir ama ben tüm müzisyenler adına rica ettim, söyledim." ifadelerini kullandı.

    Ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'u yanına çağırdığını ifade eden Demet Akalın, "Çalışmaya başlayacaklarının sözünü aldım… Bekleyeceğiz, saygılar Cenk Bey..." dedi.


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