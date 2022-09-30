Gecenin Ucunda 1. bölüm fragmanı: Neslihan Atagül bomba gibi dönüyor!

Gecenin Ucunda dizisi ilk bölümü ile ekranlara gelmeye hazırlanıyor. Başrolünde Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu'nun yer aldığı dizi, ilk fragmanı ile nefes kesti.

Peride Celal’in aynı adlı romanından uyarlanan ve Star ekranında seyirci ile buluşmak için gün sayan Gecenin Ucunda, Çarşamba günü ekranda olacak.

TMC Film'in yapımcılığını üstlendiği ve Alim Yapım’ın ortak yapımcı olarak yer aldığı dizinin başrollerinde Neslihan Atagül Doğulu, Kadir Doğulu ve Sarp Levendoğlu yer alıyor.

Yönetmenliğini Barış Erçetin üstlendiği ve senaryosu Başar Başaran ile Emre Özdür’a ait olan dizinin ilk fragmanı ise ilgi çekmeyi başardı.

İş hayatında mutlu olamayıp başkalarını iyileştirmenin peşine düşen Macide'nin kendisini bulmak için çıktığı yolda aşkla sınanıp, daha önce hiç tanık olmadığı bir dünyanın içine girmesini konu alan dizi, Çarşamba günlerine ayrı bir soluk getirecek. İşte Gecenin Ucunda 1. bölüm fragmanı...

Gecenin Ucunda 1. bölüm fragmanı İZLE