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    • Gecenin Ucunda dizisi 2. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Kazım'dan Ahmet'e sert uyarı: "Bu kızdan uzak dur!"

    Gecenin Ucunda dizisi 2. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Kazım'dan Ahmet'e sert uyarı: "Bu kızdan uzak dur!"

    Star TV ekranlarında yayınlanmaya başlayan Gecenin Ucunda dizisi, ilk bölümüyle izleyenleri ekrana kilitlemişti. Dizinin 2. bölüm fragmanında Kazım'ın Ahmet'i tehdit etmesi büyük ilgi çekti.
    • 08.10.2022 - 11:25
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    Gecenin Ucunda dizisi 2. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Kazım'dan Ahmet'e sert uyarı: 'Bu kızdan uzak dur!'

    Star TV ekranlarında yayınlanan Gecenin Ucunda dizisi, ilk bölümüyle çokça konuşulmuştu. Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu'nun başrollerinde yer aldığı dizi,  iş hayatında mutlu olamayıp başkalarını iyileştirmenin peşine düşen Macide’nin ve etrafındaki karakterlerin hikayesini konu alıyor. İlgiyle takip edilen dizi ikinci bölümüyle ekranlarda olacak. Dizinin 2. bölümünden 2. fragman geldi.

    Gecenin Ucunda dizisi 2. bölüm 2. fragmanı İZLE

    Gecenin Ucunda dizisi konusu nedir?

    İlgiyle takip edilen dizi, iş hayatında mutlu olamayıp başkalarını iyileştirmenin peşine düşen Macide’nin kendisini bulmak için çıktığı yolda aşkla sınanmasını ve daha önce hiç görmediği bir dünyanın içine girmesini anlatıyor.

    Gecenin Ucunda dizisi 2. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Kazım dan Ahmet e sert uyarı: 'Bu kızdan uzak dur!' #1

    Gecenin Ucunda dizisi oyuncuları kimler?

    Neslihan Atagül Doğulu,

    Kadir Doğulu,

    Sarp Levendoğlu

    Zuhal Olcay

    Tuba Ünsal,

    Özge Özder,

    Bertan Asllani,

    Kaan Taşaner,

    Bestemsu Özdemir,

    Levent Özdilek,

    Ebru Aykaç,

    Şencan Güleryüz,

    Aysun Metiner,

    Gonca Yakut,

    Aleyna Özgeçen,

    Abdulkerim İlhan,

    Hazal Şenel,

    Seyda Bayram,

    Cem Avnayim,

    Tugay Bahşi,

    Ufuk Tevge,

    Kuzey Kaya,

    Ubeyt Ünal,

    Oya Ünal.

    Gecenin Ucunda dizisi 2. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Kazım dan Ahmet e sert uyarı: 'Bu kızdan uzak dur!' #2


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