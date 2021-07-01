Geçmişi Olmayan Adam filmi bu akşam TV'de! Geçmişi Olmayan Adam konusu ve oyuncuları

Geçmişi Olmayan Adam filmi bu akşam TV'de! Geçmişi Olmayan Adam konusu ve oyuncuları

2002 yılı yapımı aksiyon ve gerilim türündeki Geçmişi Olmayan Adam filmi, bu akşam televiyon ekranlarında film severlerle buluşacak. Peki Geçmişi Olmayan Adam filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?

Yönetmen koltuğunda Doug Liman'ın oturduğu senaryosu ise Tony Gilroy ve William Blake Herron tarafından kaleme alınan Geçmişi Olmayan Adam filmi, bu akşam saat 21.00'de Kanal D ekranlarında film severlerle buluşuyor.

Başrollerinde Matt Damon ve Franka Potente gibi oyuncuların yer aldığı, orijinal adı ''The Bourne Identity'' olan Geçmişi Olmayan Adam filminin konusu ve oyuncu kadrosu merak ediliyor.

Peki Geçmişi Olmayan Adam filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte Geçmişi Olmayan Adam filmi konusu ve oyuncu kadrosu...

GEÇMİŞİ OLMAYAN ADAM FİLMİ KONUSU

Açık denizin ortası... Tek başına denizin ortasında hayatta kalmaya çabalayan bir adam bir balıkçı teknesi tarafından kurtarılır. Adam yavaş yavaş kendine gelmeye başladığında geçmişine dair hiçbir şey hatırlamadığı anlaşılır

. Artık kim olduğunu anlamak için kendisi hakkında bir araştırma yapmaya koyulacaktır. Kendisi hakkında yeni bilgiler edindikçe, kimselerde olmayan çok özel yetenekleri de ortaya çıkmaya başlayacaktır. Geçmişi olmayan adamın peşinde, onun hayatına son vermek isteyen azılı suçlular vardır.

GEÇMİŞİ OLMAYAN ADAM OYUNCULARI KİMLER?