'Geleceğin Tarkan'ı demişlerdi! Popstar Abidin'in yeni mesleği

2000'li yıllara damgasını vuran yarışma programlarından bir tanesi olan Popstar'da birinci olan Abidin hala merak ediliyor. İşte Popstar Abidin Özşahin'in son hali...

Bir dönemin en popüler müzik yarışması Popstar, jüri üyeleri ve yarışmacılarıyla bir neslin hafızasına kazındı.

1977 doğumlu olan eski popstar yarışmacısı Abidin Özşahin, yarışmadan şampiyon olarak ayrılmıştı.

Yarışmanın üzerinden 18 yıla yakın bir süre geçerken, Özşahin müzik piyasalarında görünmedi.

Sesi ve duruşuyla naiflik abidesi popstar şampiyonu, rotasını başka yöne çevirdi.

Müziğe olan tutkusunu hiçbir zaman kaybetmeyen ve sosyal medya hesabı üzerinden gitarı ile söylediği şarkıları paylaşan Popstar Abidin, buna rağmen müzikte bir kariyer planlamadı.

Peki Abidin Özşahin şimdi nerelerde, ne iş yapıyor? İşte Popstar Abidin'in son hali...

POPSTAR ABİDİN ÖZŞAHİN'İN SON HALİ

Şimdilerde Kurumsal İletişim ve Marka Danışmanı olarak hayatını sürdüren Abidin Özşahin, bu alanda kendini bir hayli geliştirerek onlarca akademik eğitimden geçti.

Kariyerine bambaşka bir alanda devam eden Abidin Özşahin müzikten ise tamamen kopmadı. Sosyal medya hesabından gitarıyla şarkılar söyleyen eski popstar şampiyonu binlerce beğeni alıyor.

İşte Abidin Özşahin’in son hali..