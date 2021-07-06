Gelen tepkilerin ardından tüm hesaplarını kapattı! Cedi Osman kimdir? Cedi Osman'ın biyografisi..

A Milli Basketbol Takımı, FIBA Olimpiyat Elemeleri kapsamında Yunanistan'a yenildi. Yenilgiye yönelik tepkiler sürerken, Cedi Osman maçın ardından açıklama yaparak, sosyal medya hesaplarını kapattı.

A Milli Basketbol Takımı, Kanada’da düzenlenen FIBA Olimpiyat Elemeleri’nin yarı final maçında, Yunanistan'a 81-63 mağlup oldu. Yenilginin ardından tepkiler gelirken, Cedi Osman yapılan eleştiriler nedeniyle sosyal medyadan bir açıklama yaptı.

Osman yaptığı açıklamada, “İlk kez giydiğim günden bu yana Ay-Yıldızlı formanın bende hep ayrı bir değeri olmuştur. Ne zaman bu şanlı formayı giyme fırsatı olsa hep koşa koşa ve ilk günkü heyecanla katıldım kamplara. Olimpiyat en büyük hayalimizdi, çok istedik, çok inandık, çok çalıştık… Ama olmadı. Gece yarıları kalkıp bizi ekran başında desteklediniz; hedefimiz sizlere o mutluluğu yaşatmaktı, yapamadık.

Başarıda nasıl mutluluktan payımıza düşeni alıyorsak, başarısız olunca yine sorumluluğu almak gerektiğine inanırım hep. Kendi adıma size bu mutluluğu yaşatamadığımız için özür dilerim, hakkınızı helal edin.

Çok yetenekli, her biri çok karakterli bir yeni jenerasyon yetişiyor. El ele çok büyük başarılara imza atacağımızı biliyorum. Siz bu takıma inanmaya devam edin. Ve bilin ki bu şanlı formayı giyen bu ülkenin her genci, terinin son damlasına kadar mücadele etmeye devam edecek." dedi.

Bu açıklamanın ardında sosyal medya hesaplarını kapatan Cedi Osman'ın hayatına ve kariyerine dair başarıları merak edilmeye başlandı. Cedi Osman kimdir? İşte biyografisi...

CEDİ OSMAN KİMDİR?

Cedi Osman 8 Nisan 1995 tarihinde Makedonya'ya bağlı Ohri'de dünyaya geldi. Babası Türk annesi Boşnak olan Cedi Osman, ailesiyle birlikte 1999 yılında Bosna-Hersek'in Saraybosna şehrine göç etti ve 6 yaşındayken KK Bosna kulübüne kayıt oldu. Burada oynarken, Anadolu Efes scoutları tarafından izlenip keşfedildi, ardından 13 yaşındayken ailesiyle birlikte İstanbul'a getirildi.

Türkiye'ye taşındıktan sonra Türk vatandaşlığına geçen Cedi, 2007 yılından itibaren Anadolu Efes alt yapısında forma giymeye başladı.

Cedi, profesyonel kariyerine 2011 yılında Efes'in ikinci ligdeki pilot takımı Pertevniyal'de başladı. Aynı yıl Pertevniyal'in genç takımıyla birlikte Türkiye Genç Erkekler Basketbol Şampiyonası'nda şampiyonluk elde etti.

Cedi, 2012-13 sezonunun sonlarına doğru Anadolu Efes ile 4+1 yıllık sözleşme imzaladı. Anadolu Efes formasıyla ilk resmi maçına ise 4 Mayıs 2013 tarihinde oynanan Gaziantep Basketbol karşılaşmasında çıkan Cedi gösterdiği başarı sayesinde, 18 Temmuz 2017 tarihinde NBA takımı Cleveland Cavaliers ile sözleşme imzaladı.

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