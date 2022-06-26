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    Gelin adayı Solmaz, açıldıkça açıldı! Kasığına kadar yırtmacı olay oldu...

    İzdivaç programıyla ünlenen fenomen gelin adayı Solmaz Çiros aşırı kilo aldı.Kilosuyla tanınmaz hale gelen Çiros'un giydiği dekolteli elbise ise sosyal medyada gündem yarattı.
    • 26.06.2022 - 14:50
    • Güncelleme : 26.06.2022 - 15:00
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    Gelin adayı Solmaz, açıldıkça açıldı! Kasığına kadar yırtmacı olay oldu...

    İzmir doğumlu olan roman kızı Solmaz Çiros, Seda Sayan ile Uğur Aslan'ın sunuculuğunu yaptığı 'Evleneceksen Gel' programında gelin adayı olarak tanındı.

    Yarışmada her fırsatta kendini sahneye atan Solmaz, kalça danslarıyla gündem oldu.

    Zaman içinde şöhreti yakalayan Solmaz Çiros, şimdilerde fenomen isimler arasında yer alıyor.

    Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Çiros, yaptığı her paylaşımla dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor.

    Son olarak, yarışmadaki zayıf halinden eser kalmayan fenomen ismin kiloları ise takipçilerinin gözünden kaçmadı.

    Solmaz'ın son hali...

    Şimdilerde kilosuyla tanınmaz halde olan Çiros'un süper mini elbisesiyle verdiği poz akılları aldı.

    İşte Solmaz Çiros'un yıllar sonraki değişimi...

    Gelin adayı Solmaz, açıldıkça açıldı! Kasığına kadar yırtmacı olay oldu... #1

    Gelin adayı Solmaz, açıldıkça açıldı! Kasığına kadar yırtmacı olay oldu... #2

    Gelin adayı Solmaz, açıldıkça açıldı! Kasığına kadar yırtmacı olay oldu... #3

    Gelin adayı Solmaz, açıldıkça açıldı! Kasığına kadar yırtmacı olay oldu... #4

    Gelin adayı Solmaz, açıldıkça açıldı! Kasığına kadar yırtmacı olay oldu... #5

    Gelin adayı Solmaz, açıldıkça açıldı! Kasığına kadar yırtmacı olay oldu... #6


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