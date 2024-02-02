Gelin adayı Solmaz Çiros'un son halini gören küçük dilini yuttu "Nicki Minaj sandık" Evlilik programlarıyla tanınan eski gelin adayı Solmaz Çiros, kiloları aldı, değişimi ağızları açık bıraktı. Solmaz’ın son halini gören gözlerine inanamadı.

ensonhaber.com

Bir zamanlar Seda Sayan ve Zuhal Topal'ın evlilik programlarında fenomen gelin adaylarından biri olarak parlayan Solmaz Çiros, adını kalça danslarıyla hafızalara kazımıştı.

Ancak programın sona ermesinin ardından aldığı kilolarla gündeme gelen Solmaz, hayatında bir dönüşüm yaşadı.

Son yıllarda gözlerden uzak kalan Solmaz Çiros, düğünlerde yaptığı kalça dansıyla tekrar adından söz ettirmeye başladı.

Değişimiyle dikkat çeken eski yarışmacı, şimdi şarkı söyleyerek ve dans ederek sahneye çıkıyor.

Son hali şoke etti

Ancak değişen görünümüyle eleştirilere de maruz kalan Solmaz, hayranları arasında tartışma konusu oldu.

Fenomen isme sosyal medyada birçok eleştiri yağdı. Bazıları ABD'li rapçi Cardi B'ye benzetirken, bazıları Nicki Minaj havası aldı.