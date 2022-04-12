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    Gelin adayı Solmaz Çiros'un son pozunu görenin nevri döndü! 'Kimden hamilesin'

    Seda Sayan'ın sunduğu evlilik programı Evleneceksen Gel ile ünlenen Solmaz Çiros'un son fotoğrafını gören takipçileri, hamile sandı.
    • Haber Merkezi
    • 12.04.2022 - 13:30
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    Gelin adayı Solmaz Çiros'un son pozunu görenin nevri döndü! 'Kimden hamilesin'

    Seda Sayan'ın üstlendiği Evleneceksen Gel adlı programda roman havası ve kalça dansıyla ile ünü yakalayan Solmaz Çiros, adından söz ettirmeye devam ediyor.

    Dansları kadar paylaşımlarıyla da gündeme gelen Solmaz, sosyal medyayı oldukça aktif kullanıyor.

    25 yaşındaki roman kızı Solmaz Çiros, şimdilerde hayatını paylaşmaya devam ediyor.

    Kilolu hali şaşırttı

    Paylaşımları dikkatleri üzerine çekmeyi başaran 25 yaşındaki Solmaz Çiros, son haliyle görenleri şaşırtıyor.

    Kıvrak danslarıyla tanınan ve meşhur olduktan sonra çeşitli yerlerde sahne alan Solmaz Çiros, adeta evrim geçirdi.

    Hem kilo alan hem de dudak dolgusu yaptıran Solmaz Çiros'un son halini gören takipçileri, tanıyamadı.

    Solmaz'ın göğüs dekolteli pozlarına "Kimle evlendin"," Hamile misin", "6 aylık göbek" yorumları yapıldı.

    Gelin adayı Solmaz Çiros un son pozunu görenin nevri döndü! Kimden hamilesin #1

    Gelin adayı Solmaz Çiros un son pozunu görenin nevri döndü! Kimden hamilesin #2

    Gelin adayı Solmaz Çiros un son pozunu görenin nevri döndü! Kimden hamilesin #3

    Gelin adayı Solmaz Çiros un son pozunu görenin nevri döndü! Kimden hamilesin #4


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