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    • Gelin adayı Solmaz'ın göğüs dekolteli yeni tarzı sosyal medyayı salladı! 'Açıldıkça açılıyorsun..'

    Gelin adayı Solmaz'ın göğüs dekolteli yeni tarzı sosyal medyayı salladı! 'Açıldıkça açılıyorsun..'

    Evlilik programları sayesinde tanınan hatta bir dönem Seda Sayan'ın klibinde oynayan Solmaz Çiros, sosyal medya paylaşımları ile gündeme geliyor. Çiros'un son hali görenleri şaşırtmayı başarıyor.
    • Haber Merkezi
    • 02.03.2022 - 14:32
    • Güncelleme : 02.03.2022 - 14:34
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    Gelin adayı Solmaz'ın göğüs dekolteli yeni tarzı sosyal medyayı salladı! 'Açıldıkça açılıyorsun..'

    Türkiye'de bir dönem yapılan evlilik programları meşhurdu ve gündüz kuşağının her kanalında yayınlanıyordu.

    Bu programlar ve programlara katılan yarışmacılar, herkesin ilgiyle takip ettiği kişiler arasında başı çekti.

    Esra Erol, Songül Karlı, Zuhal Topal ve Seda Sayan tarafından yapılan bu yarışmalar sayesinde ünlü olanlar, sosyal medya üzerinden takipçi sayısını artırdı.

    Bu isimlerden birisi olan Solmaz Çiros, Seda Sayan'ın sunduğu evlilik programında boy gösterdi.

    Bu programdaki tavrı, tarzı ve yaptığı danslarla meşhur olan Solmaz, yarışma dışında da Seda Sayan'ın klibinde oynadı.

    Bu gelişmelerle ününe ün katan Solmaz Çiros, evlilik programından sonraki görüntüleri ile olay oldu.

    Solmaz'ı evlilik programında takip edenler ve eski haline alışık olanlar, son görüntüsüne inanmak istemiyor.

    SOLMAZ ÇİROS DEĞİŞTİKÇE DEĞİŞİYOR

    Yarışmadan sonra kilo alan ve son görüntüsüyle bir hayli değişen Solmaz Çiros dekolteli pozlarıyla adından söz ettiriyor. Yaptığı filtrelerde görüntüsünü neredeyse tamamen değiştiren Çiros, imajnı yeniledi.

    Kuaförden paylaşım yapan eski gelin adayının son halini görenler, "Bu sen değilsin", "Eski sen iyiydi" yorumlarında bulundu.

    Gelin adayı Solmaz ın göğüs dekolteli yeni tarzı sosyal medyayı salladı! Açıldıkça açılıyorsun.. #1

    Bazı takipçiler ise Solmaz Çiros'a "Nerde o eski zarif fizik" yorumları yaparak, aldığı kilolaradikkati çekti.

    Gelin adayı Solmaz ın göğüs dekolteli yeni tarzı sosyal medyayı salladı! Açıldıkça açılıyorsun.. #2


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