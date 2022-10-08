Gelin Evi haftanın birincisi kim? Ödülü kim kazandı? İşte 7 Ekim 2022 Gelin Evi haftanın puan durumu...

Gelin Evi haftanın birincisi kim? Ödülü kim kazandı? İşte 7 Ekim 2022 Gelin Evi haftanın puan durumu...

Gelin Evi’nin dün yayınlanan bölümünü kaçıran izleyiciler “Gelin Evi 7 Ekim 2022 haftanın birincisi kim, ödülü kim kazandı” sorularına yanıt arıyor. İşte bu haftanın puan durumu ve kazananı…

Show TV ekranlarında Aslı Hünel’in sunumuyla yayınlanan Gelin Evi programında bir hafta daha geride kaldı.

Programda, farklı zevklere sahip 5 gelin, hafta içi her gün kendi evlerinde kendi tarzlarını sergiliyor. Yarışmacılar arasında yaşanan gerginlikler ve tartışmalar her bölüm ekranlara damga vuruyor.

Birbirlerinden ilginç tarzlara sahip 5 gelin, birbirlerinden ve Aslı Hüner’den puan topluyor. Her hafta cuma günü ise toplanan puanlar arasından haftanın birincisi seçiliyor ve 10 çeyrek altın ödülün sahibi oluyor.

Gelin Evi’nde bu haftanın da finali tamamlandı. Haftanın birincisi belli oldu ve büyük ödülü kazandı.

Dün yayınlanan bölümü kaçıran izleyiciler ise haftanın kazananını merak ediyor. İşte 7 Ekim 2022 Gelin Evi haftanın kazananı ve puan durumu…

Gelin Evi 3 Ekim 2022 haftanın yarışmacıları

Canan Hanım, Esra Hanım, Pelin Hanım, Betül Hanım ve Reyhan Hanım bu hafta yarışan isimler oldu.

Gelin Evi haftanın birincisi kim oldu?

Gelin Evi yarışma programında haftanın en yüksek puanını alan isim birinci oldu. En yüksek puanı alan Canan Hanım, haftanın birinci olarak 10 çeyrek altın ödülünün sahibi oldu.

Gelin Evi haftanın puan durumu

Canan: 23

Esra:22

Pelin: 19

Betül: 18

Reyhan: 15