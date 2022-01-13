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    Gelin Evi'nin sunucusu Aslıhan Hünel'in ağabeyi tanıdık çıktı! Kuruluş Osman'ın yıldız ismi...

    Gelin Evi programının yeni sezonu sunucusu Türk Halk Müziği sanatçısı Aslıhan Hünel'in ağabeyini duyanlar şaşıp kalıyor.
    • Haber Merkezi
    • 13.01.2022 - 16:47
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    Gelin Evi'nin sunucusu Aslıhan Hünel'in ağabeyi tanıdık çıktı! Kuruluş Osman'ın yıldız ismi...

    Gelin Evi adlı gündüz kuşağı programının sunuculuğunu yapan Türk Halk Müziği'nin ünlü sanatçılarından Aslıhan Hünel ile ilgili bir gerçek ortaya çıktı.

    Yıllardır sesiyle evlere konuk olan Hünel'in ağabeyi de kendisi kadar ünlü bir isim çıktı.

    Kaybolan Yıllar, Karagül ve Kuruluş Osman gibi ekranın önemli dizilerinde başrol oynayan Saruhan Hünel'in Aslıhan Hünel'in ağabeyi olduğu öğrenildi.

    KURULUŞ OSMAN'IN ALİŞAR BEYİ

    Son olarak Kuruluş Osman dizisinde Alişar Beyi canlandıran ünlü oyuncu Saruhan Hünel, oyunculuk dışında bir dönem mankenlik de yapmıştı.

    Gelin Evi nin sunucusu Aslıhan Hünel in ağabeyi tanıdık çıktı! Kuruluş Osman ın yıldız ismi... #1

    Gelin Evi nin sunucusu Aslıhan Hünel in ağabeyi tanıdık çıktı! Kuruluş Osman ın yıldız ismi... #2

    Gelin Evi nin sunucusu Aslıhan Hünel in ağabeyi tanıdık çıktı! Kuruluş Osman ın yıldız ismi... #3


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