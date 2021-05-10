Gelincik film konusu ve oyuncu kadrosu

Başrollerini Ahmet Mümtaz Taylan ve Kaan Yıldırım’ın paylaştığı film Gelincik, Netflix’te izleyiciyle buluştu. İşte Gelincik filminin konusu ve oyuncu kadrosuna dair bilgiler..

Orçun Benli’nin yönetmenliğini üstlendiği ve senaryosunu Şükrü Üçpınar ile birlikte yazdığı Gelincik, 57. Antalya Altın Portakal Film Festivali’nin Ulusal Film Yarışması seçkisinde yer almıştı. Festivalde, Gelincik’teki rolü ile Ahmet Mümtaz Taylan, En İyi Erkek Oyuncu Ödülü’ne layık görülmüştü.

Başrollerini Ahmet Mümtaz Taylan ve Kaan Yıldırım’ın paylaştığı film Gelincik, 7 Mayıs Cuma günü Netflix’te izleyici karşısına çıktı.

Konusu ve oyuncularıyla merak konusu olan filmin gerilim ve dram türündeki filmin detayları araştırılıyor.

Gelincik film konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte detaylar..

GELİNCİK FİLM KONUSU

Gelincik, 90’lı yılların siyasi atmosferinde ve faili meçhullerin gölgesinde, elini kirletmekten çekinmeyen bir polisin hikâyesini anlatıyor. 90’lı yılların yargısız infazlar ve işkencelerle dolu karanlık, politik atmosferi üzerine kurulan Gelincik filmi seyirciyi, gerilim dolu dakikalarla karşılıyor.

Film, görevinden ayrılmış genç komiser olan Ayhan’ın inziva çekildiği orman evinin yakınlarında, kendini Karadayı olarak tanıtan tuhaf bir adamla karşılaşmasıyla başlıyor.

Soğuk bir kış gününde başlayan filmde Ayhan karakteri bir yolculuktadır. Bu karakter sakin ve kafasını kurcalayan düşüncelerden sıyrılamayan, gizemli bir profil çizmektedir.

Yaşadığı bazı şeylerden uzaklaşma isteği ile ormanda bir ev aradığı ön görülür. Kaan Yıldırım’ın canlandırdığı Ayhan karakteri, filme girdiği anda kendisiyle beraber karanlık sırları da getiren ve Ahmet Mümtaz Taylan’ın canlandırdığı Karadayı karakteri ile tanışır.

Karadayı’nın ne işle uğraştığı, kim olduğu, nereden geldiği bilmez. Görünür de ise avcılık, balıkçılık yani öldürmek onun işi gibi görünmektedir. Sahneler ilerledikçe hikayedeki parçalar birleşmeye başlar. Karadayı ise bu hikayenin önemli parçalarındandır. Lakin parçaların en önemlisi filmin sonunda çıkacaktır.

Ayhan ve Karadayı tanışır lakin bu tanışıklık Ayhan’a çok da iyi gelmez. Ayhan geçmişinde yatan trajedik anıları Karadayı yüzünden tekrar ortaya çıkar. Ayhan’ın geçmişini, silahını, öldürdüğü insanları hatırlaması filmi 90’lı yılların politik açıdan zorlu dönemlerine götürür.

O dönemden kalanlar ise infazlar ve sonuçsuz davalardır. Gelincik, siyaseti ve polisi etkileyici olacak şekilde kullanmaktadır. Filmin temel üç teması olan gerilim, gizem ve dram oldukça başarı ile işlenmiş ve etkileyicidir. Her bir tema izleyiciye farklı şekilde ulaşmaktadır. Dolayısıyla Gelincik birbirinden farklı unsurları üst üste koyar ve sonuca ulaşır.

Gelincik hayvanı filmde her ne kadar metafor olarak işlense de gerçekçi bir bakış açısıyla bakıldığında aslında Gelinciğin yaşantısını gözler önüne sermektedir. Kin ve nefretten beslendiği sonrasında da intikam için döndüğü düşünülür.

GELİNCİK FİLMİ OYUNCU KADROSU

Ahmet Mümtaz Taylan – Karadayı

Kaan Yıldırım – Ayhan

Hande Doğandemir – Sevim

Bülent Emrah Parlak – Kenan

Ulaş Torun – Refik

Nilperi Şahinkaya – Sibel