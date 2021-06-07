Gelinim Mutfakta 4. final yarışmacısı kim oldu? Sezon finali kadrosu kesinleşti...

Gelinim Mutfakta 4. final yarışmacısı kim oldu? Sezon finali kadrosu kesinleşti...

Ekranların gelin-kayınvalide konseptli yemek yarışması Gelinim Mutfakta'da sezon finaline geri sayım başladı. Sunucu Seda Sayan, finale kalan 4 yarışmacıyı açıkladı. Peki kimler finale kaldı?

Gelinim Mutfakta, Seda Sayan'ın sunumuyla seyircilerle buluşmaya devam ediyor.

İddialı kayınvalidelerin ve hamarat gelinlerin hünerlerini sergileyeceği haftada bugünden itibaren kıyasıya bir yarış bekleniyor.

Sezon finaline dört bölüm kala finalist yarışmacılar da belli oldu. Porgramı yakından takip eden seyirciler, hangi yarışmacılar finale kaldı araştırıyor.

Peki, Gelinim Mutfakta Büyük Sezon Finali yarışmacıları kimdir? İşte ayrıntılar..

GELİNİM MUTFAKTA SEZON FİNALİ YARIŞMACILARI 2021

Seda Sayan final dörtlüsünü açıkladı. Programa giriş yapan yeni yarışmacılar ekran başındaki izleyenlerin dikkatini çekti.

Gelinim Mutfakta bugün itibariyle sezon finaline doğru giden sürece girmiş bulunuyor. Yarışmaya bugün Aysun gelin geri döndü. Final dörtlüsünün başladığı bugün itibariyle artık eleme olmayacak. Gelinler sezon finali birincisi olmak için kıyasıya yarışacaklar.

Böylece Gelinim Mutfakta sezon finali yarışmacıları Yağnur, Seda, Ayten ve Aynur oldu.