Gelinim Mutfakta 936. bölüm fragmanı: Gözyaşları sel oldu!

Gelinim Mutfakta 936. bölüm fragmanı: Gözyaşları sel oldu!

Gelinim Mutfakta'nın yayınlanan son fragmanında; kayınvalidelerden birisinin oğlu ile 20 yıl sonra karşılaşmasını anlatması, stüdyodakileri gözyaşlarına boğdu.

Kanal D ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta yarışması, Nursel Ergin'in sunuculuğunda devam ediyor.

Gelinlerinin ve kayınvalidelerin altın almak için kıran kırana yarıştığı projede, yeni fragman yine heyecanlandırdı.

Yayınlanan fragmanda; kayınvalidelerden birisinin anlattığı hikaye herkesi gözyaşlarına boğdu.

Kayınvalidenin oğlunu 20 yıl sonra gördüğünü söylemesi ve çocukken birlikte olamadıklarını belirtmesi, Nursel Ergin dair herkesi şoke etti.

Kayınvalidenin ağlamasının ardından stüdyoda duygusal anlar yaşanırken, yeni bölüm seyirci tarafından iple çekilmeye başladı.

Gelinim Mutfakta 936. bölüm fragmanı VİDEO