Gelinim Mutfakta Aynur kimdir? Yeni yarışmacı Aynur Haktanır hakkında..

Gelinim Mutfakta yarışmasının yeni gelin-kayınvalide çifti Aynur ve Gülten hanım hakkındaki bilgiler araştırma konusu oldu. Peki Gelinim Mutfakta Aynur Haktanır kimdir? İşte detaylar..

Birbirinden iddialı yarışmacıların birincilik adına mücadele verdiği ve sonunda da beş altın bileziği kazandığı maratona yeni yarışmacılar ekleniyor.

Bugünden itibaren kendisine verilen sürede en iyi yemekleri hazırlayacak isim Aynur oldu.

Seyirciler Aynur Hanım ve kayınvalidesi Gülten Hanım hakkındaki bilgileri araştırıyor.

Peki, Gelinim Mutfakta Aynur Haktanır kimdir?İşte detaylar..

GELİNİM MUTFAKTA AYNUR KİMDİR?

17 Mayıs Pazartesi günü yayınlanacak olan Gelinim Mutfakta'nın 706. bölümünde programa katılan Aynur Haktanır 4 Temmuz 2019 tarihinde evlendi. Eşi ile birlikte mutlu bir evliliği bulunuyor. Adana gelini olduğunu sıklıkla dile getiriyor.

Yarışmaya da iddialı bir giriş yaparak gücünü göstermek istediğini belirtti. Kendi soyadını taşıdığı bir erkek giyim markasının da sahibidir.

Kendisinin eşi ile beraber kullandığı bir ortak hesabı mevcut. Burada binlerce kişi tarafından takip ediliyor: @caglaraynurhaktanir