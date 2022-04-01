Petrol
105.1
0.37%
Euro
16.26
0.05%
Dolar
14.69
0.14%
Altın
911.11
-0.29%
Borsa
2248
0.67%
Bitcoin
666.758
-3.51%
BTXN Coin
36.97
0.00%
Bitexen
21ºC
İstanbul
Bulutlu 21 C

    Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? 1 Nisan 2022 Gelinim Mutfakta günün birincisi...

    Nursel Ergin'in sunduğu Gelinim Mutfakta programı tüm heyecanıyla devam ederken, bugün birinci olan ve çeyrek altını kazanan gelinin kim olduğu araştırılmaya başlandı.
    • Haber Merkezi
    • 01.04.2022 - 13:44
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? 1 Nisan 2022 Gelinim Mutfakta günün birincisi...

    Gelinim Mutfak'ta yarışması bu sene Demet Akalın ile devam ediyordu ancak Akalın yarışmayı bıraktığını duyurdu.

    Akalın'ın yarışmayı bırakmasının ardından, sunuculuğu bundan sonra Nursel Ergin yapacak.

    Yayınladığı günden beri 4 kez sunucu değiştiren yarışma, heyecan dolu yeni bölümlerle ekrana geliyor.

    Yarışmayı gün içinde izleme şansı bulamayanlar ise "Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı?" sorusunu gündeme getirdi.

    Bazı gelinler istediği puanı alamazken, en iyi puanı alan bir gelin adayı ise çeyrek altın alarak, günü birinci olarak tamamladı.

    Peki, Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? 1 Nisan2022 Gelinim Mutfakta günün birincisi kim oldu? İşte detaylar...

    1 NİSAN 2022 GELİNİM MUTFAKTA KİM BİRİNCİ OLDU?

    Gelinim Mutfakta'da günün kazananı belli olduğunda haberimizde yer vereceğiz.


    İlginizi Çekebilir

    Antalya'da iki aile birbirine girdi: 11 yaralı
    3. Sayfa

    Antalya'da iki aile birbirine girdi: 11 yaralı

    Arda Güler, Avrupa kulüplerinin radarına girdi
    Transfer dosyası

    Arda Güler, Avrupa kulüplerinin radarına girdi

    Bu projeye yatırım yaparak servet kazandı!
    Tesla

    Bu projeye yatırım yaparak servet kazandı!

    Görüş Bildir