Petrol
117.25
5.50%
Euro
16.37
0.70%
Dolar
14.77
0.80%
Altın
948.55
1.06%
Borsa
2048
0.26%
Bitcoin
579.700
-5.40%
BTXN Coin
37.50
-2.21%
Bitexen
3ºC
İstanbul
Kar 3 C

    Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? 10 Mart 2022 Gelinim Mutfakta günün birincisi...

    Nursel Ergin'in sunduğu Gelinim Mutfakta programı tüm heyecanıyla devam ederken, bugün birinci olan ve çeyrek altını kazanan gelinin kim olduğu araştırılmaya başlandı.
    • Haber Merkezi
    • 10.03.2022 - 13:08
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? 10 Mart 2022 Gelinim Mutfakta günün birincisi...

    Gelinim Mutfak'ta yarışması bu sene Demet Akalın ile devam ediyordu ancak Akalın yarışmayı bıraktığını duyurdu.

    Akalın'ın yarışmayı bırakmasının ardından, sunuculuğu bundan sonra Nursel Ergin yapacak.

    Yayınladığı günden beri 4 kez sunucu değiştiren yarışma, heyecan dolu yeni bölümlerle ekrana geliyor.

    Yarışmayı gün içinde izleme şansı bulamayanlar ise "Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı?" sorusunu gündeme getirdi.

    Bazı gelinler istediği puanı alamazken, en iyi puanı alan bir gelin adayı ise çeyrek altın alarak, günü birinci olarak tamamladı.

    Peki, Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? 10 Mart 2022 Gelinim Mutfakta günün birincisi kim oldu? İşte detaylar...

    10 MART 2022 GELİNİM MUTFAKTA KİM BİRİNCİ OLDU?

    Gelinim Mutfakta yarışmasında kazanan gelin adayı henüz açıklanmadı. Gelin adayı açıklanınca haberimizde yer vereceğiz.


    İlginizi Çekebilir

    Hülya Koçyiğit: İyi insan olmaya çalışıyorum
    Magazin

    Hülya Koçyiğit: İyi insan olmaya çalışıyorum

    Ünlü iş insanı Murat Acar'dan kazandıran strateji
    Cryto Trade

    Ünlü iş insanı Murat Acar'dan kazandıran strateji

    Yabancı yatırımcılar için yeni kriterler belirlendi
    Emlak

    Yabancı yatırımcılar için yeni kriterler belirlendi

    Görüş Bildir