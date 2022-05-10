Petrol
106.05
0.10%
Euro
16.12
1.15%
Dolar
15.25
1.06%
Altın
912.90
1.51%
Borsa
2493
1.11%
Bitcoin
490.786
-3.70%
BTXN Coin
14.65
-4.49%
Bitexen
17ºC
İstanbul
Güneşli 17 C

    Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? 10 Mayıs 2022 Gelinim Mutfakta günün birincisi...

    Nursel Ergin'in sunduğu Gelinim Mutfakta programı tüm heyecanıyla devam ederken, bugün birinci olan ve çeyrek altını kazanan gelinin kim olduğu araştırılmaya başlandı.
    • Haber Merkezi
    • 10.05.2022 - 11:51
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? 10 Mayıs 2022 Gelinim Mutfakta günün birincisi...

    Gelinim Mutfak'ta yarışması bu sene Demet Akalın ile devam ediyordu ancak Akalın yarışmayı bıraktığını duyurdu.

    Akalın'ın yarışmayı bırakmasının ardından, sunuculuğu bundan sonra Nursel Ergin yapacak.

    Yayınladığı günden beri 4 kez sunucu değiştiren yarışma, heyecan dolu yeni bölümlerle ekrana geliyor.

    Yarışmayı gün içinde izleme şansı bulamayanlar ise "Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı?" sorusunu gündeme getirdi.

    Bazı gelinler istediği puanı alamazken, en iyi puanı alan bir gelin adayı ise çeyrek altın alarak, günü birinci olarak tamamladı.

    Peki, Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? 10 Mayıs 2022 Gelinim Mutfakta günün birincisi kim oldu? İşte detaylar...

    Gelinim Mutfakta günün kazananı

    Gelinim Mutfakta'da çeyrek altını kazanan gelin belli olduğunda haberimizde yer vereceğiz.


    İlginizi Çekebilir

    Borsaya atılmak için uygun zaman!
    Borsa Robot

    Borsaya atılmak için uygun zaman!

    Grand Yazıcı Web
    Advertorial

    Grand Yazıcı Web

    Köpeği aracıyla sürükleyen sürücüye 196 lira ceza
    3. Sayfa

    Köpeği aracıyla sürükleyen sürücüye 196 lira ceza

    Görüş Bildir