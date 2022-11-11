Petrol
95.83
2.31%
Euro
19.0414
1.01%
Dolar
18.5567
0.36%
Altın
1.051
0.80%
Borsa
4521
0.00%
Bitcoin
328.575
2.53%
BTXN Coin
8.27
-9.32%
Bitexen
13ºC
İstanbul
Güneşli 13 C

    Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? 11 Kasım 2022 Gelinim Mutfakta günün birincisi...

    Nursel Ergin'in sunduğu Gelinim Mutfakta programı tüm heyecanıyla devam ederken, bugün birinci olan ve çeyrek altını kazanan gelinin kim olduğu araştırılmaya başlandı.
    • 11.11.2022 - 11:50
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? 11 Kasım 2022 Gelinim Mutfakta günün birincisi...

    Gelinim Mutfak'ta yarışması geçen sene Demet Akalın ile devam ediyordu ancak Akalın yarışmayı bıraktığını duyurdu.

    Akalın'ın yarışmayı bırakmasının ardından, sunuculuğu geçtiğimiz sezondan itibaren Nursel Ergin yapıyor.

    Yayınladığı günden beri 4 kez sunucu değiştiren yarışma, heyecan dolu yeni bölümlerle ekrana geliyor.

    Yarışmayı gün içinde izleme şansı bulamayanlar ise "Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı?" sorusunu gündeme getirdi.

    Bazı gelinler istediği puanı alamazken, en iyi puanı alan bir gelin adayı ise çeyrek altın alarak, günü birinci olarak tamamladı.

    Peki, Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? 11 Kasım 2022 Gelinim Mutfakta günün birincisi kim oldu? İşte detaylar..

    Gelinim Mutfakta günün kazananı

    Gelinim Mutfakta yarışmasında kazanan gelin adayı belli olduğunda haberimizde yer vereceğiz.


    Ayda 32,000TL kazanmanın yolu, bu yatırım!
    Advertorial

    Ayda 32,000TL kazanmanın yolu, bu yatırım!

    İstanbul Karagöz Festivali başlıyor
    Kültür Sanat

    İstanbul Karagöz Festivali başlıyor

    Resimli 10 Kasım mesajları! 10 Kasım Atatürk'ü Anma Gününe özel resimli mesajlar..
    Yaşam

    Resimli 10 Kasım mesajları! 10 Kasım Atatürk'ü Anma Gününe özel resimli mesajlar..

    Görüş Bildir