Petrol
101.19
1.28%
Euro
16.15
0.41%
Dolar
14.67
-0.23%
Altın
904.96
-0.12%
Borsa
2095
0.75%
Bitcoin
596.875
3.55%
BTXN Coin
39.20
1.63%
Bitexen
7ºC
İstanbul
Bulutlu 7 C

    Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? 16 Mart 2022 Gelinim Mutfakta günün birincisi...

    Nursel Ergin'in sunduğu Gelinim Mutfakta programı tüm heyecanıyla devam ederken, bugün birinci olan ve çeyrek altını kazanan gelinin kim olduğu araştırılmaya başlandı.
    • Haber Merkezi
    • 16.03.2022 - 12:07
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? 16 Mart 2022 Gelinim Mutfakta günün birincisi...

    Gelinim Mutfak'ta yarışması bu sene Demet Akalın ile devam ediyordu ancak Akalın yarışmayı bıraktığını duyurdu.

    Akalın'ın yarışmayı bırakmasının ardından, sunuculuğu bundan sonra Nursel Ergin yapacak.

    Yayınladığı günden beri 4 kez sunucu değiştiren yarışma, heyecan dolu yeni bölümlerle ekrana geliyor.

    Yarışmayı gün içinde izleme şansı bulamayanlar ise "Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı?" sorusunu gündeme getirdi.

    Bazı gelinler istediği puanı alamazken, en iyi puanı alan bir gelin adayı ise çeyrek altın alarak, günü birinci olarak tamamladı.

    Peki, Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? 16 Mart 2022 Gelinim Mutfakta günün birincisi kim oldu? İşte detaylar...

    16 MART 2022 GELİNİM MUTFAKTA KİM BİRİNCİ OLDU?

    Gelinim Mutfakta'da çeyrek altını kazanan gelin adayı henüz belli olmadı. Gelin adayı belli olduğunda haberimizde yer vereceğiz.


    İlginizi Çekebilir

    Bitcoin, size zengin olma şansı verir
    Mtm

    Bitcoin, size zengin olma şansı verir

    Benzema, Fransa tarihinin en golcü futbolcusu oldu
    Dünyadan futbol

    Benzema, Fransa tarihinin en golcü futbolcusu oldu

    Adana'da tefeci operasyonunda karı-koca tutuklandı
    3. Sayfa

    Adana'da tefeci operasyonunda karı-koca tutuklandı

    Görüş Bildir