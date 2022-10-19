Petrol
90.58
0.61%
Euro
18.1711
-0.86%
Dolar
18.593
0.05%
Altın
976.22
-1.14%
Borsa
3907
1.70%
Bitcoin
361.889
-1.83%
BTXN Coin
9.34
-1.78%
Bitexen
17ºC
İstanbul
Bulutlu 17 C

    Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? 19 Ekim 2022 Gelinim Mutfakta günün birincisi...

    Nursel Ergin'in sunduğu Gelinim Mutfakta programı tüm heyecanıyla devam ederken, bugün birinci olan ve çeyrek altını kazanan gelinin kim olduğu araştırılmaya başlandı.
    • 19.10.2022 - 14:35
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? 19 Ekim 2022 Gelinim Mutfakta günün birincisi...

    Gelinim Mutfak'ta yarışması geçen sene Demet Akalın ile devam ediyordu ancak Akalın yarışmayı bıraktığını duyurdu.

    Akalın'ın yarışmayı bırakmasının ardından, sunuculuğu geçtiğimiz sezondan itibaren Nursel Ergin yapıyor.

    Yayınladığı günden beri 4 kez sunucu değiştiren yarışma, heyecan dolu yeni bölümlerle ekrana geliyor.

    Yarışmayı gün içinde izleme şansı bulamayanlar ise "Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı?" sorusunu gündeme getirdi.

    Bazı gelinler istediği puanı alamazken, en iyi puanı alan bir gelin adayı ise çeyrek altın alarak, günü birinci olarak tamamladı.

    Peki, Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? 19 Ekim 2022 Gelinim Mutfakta günün birincisi kim oldu? İşte detaylar..

    Gelinim Mutfakta günün kazananı

    Gelinim Mutfakta yarışmasında çeyrek altını kazanan gelin adayı belli olduğunda haberimizde yer vereceğiz.


    Evde, ofiste, tatilde her yerde paranı ikiye katla
    Advertorial

    Evde, ofiste, tatilde her yerde paranı ikiye katla

    Gaziosmanpaşa'da park yeri için komşusunun aracını yaktı
    3. Sayfa

    Gaziosmanpaşa'da park yeri için komşusunun aracını yaktı

    İzmir'de sular ne zaman gelecek? 18 Ekim 2022 İzmir su kesintisi tarih ve saatleri!
    Yaşam

    İzmir'de sular ne zaman gelecek? 18 Ekim 2022 İzmir su kesintisi tarih ve saatleri!

    Görüş Bildir