Euro
15.63
0.81%
Dolar
14.06
1.18%
Altın
870.82
0.21%
Borsa
1995
1.27%
Bitcoin
619.148
2.81%
BTXN Coin
37.03
-1.27%
Bitexen
6ºC
İstanbul
Çok bulutlu 6 C

    Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? 2 Mart 2022 Gelinim Mutfakta günün birincisi...

    Nursel Ergin'in sunduğu Gelinim Mutfakta programı tüm heyecanıyla devam ederken, bugün birinci olan ve çeyrek altını kazanan gelinin kim olduğu araştırılmaya başlandı.
    • Haber Merkezi
    • 02.03.2022 - 12:48
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? 2 Mart 2022 Gelinim Mutfakta günün birincisi...

    Gelinim Mutfak'ta yarışması bu sene Demet Akalın ile devam ediyordu ancak Akalın yarışmayı bıraktığını duyurdu.

    Akalın'ın yarışmayı bırakmasının ardından, sunuculuğu bundan sonra Nursel Ergin yapacak.

    Yayınladığı günden beri 4 kez sunucu değiştiren yarışma, heyecan dolu yeni bölümlerle ekrana geliyor.

    Yarışmayı gün içinde izleme şansı bulamayanlar ise "Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı?" sorusunu gündeme getirdi.

    Bazı gelinler istediği puanı alamazken, en iyi puanı alan bir gelin adayı ise çeyrek altın alarak, günü birinci olarak tamamladı.

    Peki, Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? 2 Mart 2022 Gelinim Mutfakta günün birincisi kim oldu? İşte detaylar...

    2 MART 2022 GELİNİM MUTFAKTA KİM BİRİNCİ OLDU?

    Gelinim Mutfakta'da kazanan gelin henüz belli olmadı. Çeyrek altını kazanan gelin belli olduğunda haberimizde yer vereceğiz.


    İlginizi Çekebilir

    Survivor Yasin Obuz'un güzelliğiyle büyüleyen Rus sevgilisi Anastasia'ya bakın! Hem güzel hem milyoner...
    Medya

    Survivor Yasin Obuz'un güzelliğiyle büyüleyen Rus sevgilisi Anastasia'ya bakın! Hem güzel hem milyoner...

    Lukaşenko'nun sunum yaptığı işgal haritasında 'Moldova' detayı
    Dünya

    Lukaşenko'nun sunum yaptığı işgal haritasında 'Moldova' detayı

    Ünlü İş İnsanı Murat Acar'dan Kazandıran Strateji
    Cryto Trade

    Ünlü İş İnsanı Murat Acar'dan Kazandıran Strateji

    Görüş Bildir